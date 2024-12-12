Студент хотел выехать в США и стал жертвой мошенничества
Малознакомый мужчина пообещал помочь ему с оформлением визы в США.
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Студент стал жертвой мошенников, стремясь получить визу в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратился 21-летний студент четвёртого курса, который сообщил, что весной этого года стал жертвой мошенников. Малознакомый мужчина пообещал помочь ему с оформлением визы в США, однако после получения суммы в 199 300 тенге перестал выходить на связь.
Благодаря оперативной работе полицейских личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний житель Жамбылской области. По факту мошенничества начато досудебное расследование.
Полиция напоминает: не доверяйте малознакомым людям, предлагающим услуги без официальных документов или лицензий. Важно проверять репутацию компаний или частных лиц, занимающихся визовой поддержкой. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь за помощью к правоохранительным органам.
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