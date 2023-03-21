Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы

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В Алматы студент отправлял ложные сообщения о взрывных устройствах, чтобы сорвать занятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

Полицейские отмечают, что по поступившим угрозам всегда организуется выезд экстренных служб, эвакуация граждан, проводятся проверки и поиск взрывных устройств. Практически во всех случаях информация не подтверждается.

"Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму в Алматы установили и задержали несовершеннолетнего студента колледжа Академии искусств имени Жургенова. Он подозревается в неоднократном заведомо ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении. Как установлено, тревожные сообщения с угрозой он направлял четыре раза 27, 28 февраля и 2 марта в утреннее время с использованием программы по подмене электронного адреса на служебную электронную почту колледжа", — рассказал заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.

После задержания и предъявления добытых улик молодой человек во всём признался, объяснив, что совершил эти преступления из-за неуспеваемости в колледже, для того, чтобы сорвать занятия.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. МВД предупреждает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На сегодняшний день у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используются самые современные технические средства. Большинство таких преступлений раскрывается в дежурные сутки", – рассказал Дархан Разуев.

Как подчеркнули в ведомстве, уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

На один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и объектов торговли может исчисляться миллионами тенге. Так, в ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями, ежегодно варьируется от 500 тысяч до 2 миллионов тенге.