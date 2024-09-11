Студенческое общежитие загорелось в Жетысу, эвакуированы десятки человек

Общежитие колледжа загорелось в городе Ушарал Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась комната на четвёртом этаже пятиэтажного общежития многопрофильного колледжа.

"Огнеборцы оперативно потушили загорание и эвакуировали двух жителей из задымленной зоны. Заблаговременно эвакуировались 30 человек. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Пострадавших нет.