Студенческое общежитие загорелось в Жетысу, эвакуированы десятки человек
Сегодня, 02:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:31Сегодня, 02:31
87Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Общежитие колледжа загорелось в городе Ушарал Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Загорелась комната на четвёртом этаже пятиэтажного общежития многопрофильного колледжа.
"Огнеборцы оперативно потушили загорание и эвакуировали двух жителей из задымленной зоны. Заблаговременно эвакуировались 30 человек. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров", – сообщили в МЧС.
Пострадавших нет.