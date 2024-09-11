  • 11 Сентября, 03:04
  • BAIGENEWS

Студенческое общежитие загорелось в Жетысу, эвакуированы десятки человек

Сегодня, 02:31
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:31
Сегодня, 02:31
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Общежитие колледжа загорелось в городе Ушарал Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась комната на четвёртом этаже пятиэтажного общежития многопрофильного колледжа. 

"Огнеборцы оперативно потушили загорание и эвакуировали двух жителей из задымленной зоны. Заблаговременно эвакуировались 30 человек. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Пострадавших нет.  

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