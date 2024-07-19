Студенческие протесты в Бангладеш: есть жертвы

К этому часу сообщается о десятках убитых, сотни раненых, горит телестанция, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russia.

Студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года.

Студенты называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

В ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Власти страны утверждают, что поджог здания телекомпании устроили протестующие.

В попытках подавить протесты в четверг власти отключили мобильный интернет по всей стране. Однако это не помогло, напротив, по данным медиков, в четверг погибло больше всего народа. В общей сложности с начала протестов погибли 32 человека. Бенгальская служба Би-би-си на данный момент смогла подтвердить гибель 17 человек, в том числе 32-летнего журналиста Dhaka Times.

Накануне вечером премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала студентов к спокойствию, однако в четверг ситуация только ухудшилась.

В четверг полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против студентов, построившихся в живые цепочки поперек улиц.

По словам представителя BTV, студенты, штурмовавшие здание телекомпании, перед этим подожгли полицейский участок.

"Они преследовали полицейских, когда те укрылись в здании BTV, — сообщил он агентству Франс пресс. - Разгневанные протестующие устроили здесь разгром".

По словам министра информации, полиция и служба безопасности окружили здание, но пока не предпринимали решительных силовых действий.