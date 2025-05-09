На площади Амфитеатра в Актау состоялось театрализованное представление и праздничный концерт под названием "Ұран боп жаңғырған – Ұлы жеңіс!", приуроченные к 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие около 40 творческих коллективов Культурно-досугового комплекса имени Абая и школы-студии "Каракат". Сцену открыли оркестр "Тәтті" и вокальный ансамбль "Ертегiлер" исполнением песни "Не забывай подвиг солдата". Театры "Гвоздь" и "Оркен" представили зрителям проникновенную композицию с чтением фронтовых писем, песнями и танцами времён войны.

"Мы поздравляем весь казахстанский народ с 80-летием Великой Победы. В этот мирный день мы отдаем дань уважения нашим героическим предкам и ветеранам. Их храбрость навсегда останется в наших сердцах. Наши ветераны, сражавшиеся в той кровавой войне, показали великий пример мужества", — сказал художественный руководитель КДК имени Абая Кудайберген Ахметов.

Патриотическое действо под открытым небом собрало около тысячи зрителей. Многие пришли поддержать своих родных — участников концерта.

Жительница Актау Джамиля Даукараева поделилась своими эмоциями:

"Я была особенно впечатлена сегодняшним выступлением. Мой внук тоже выходил на сцену. Поздравляю всех с 80-летием Великой Победы. Пусть будет мир, а наше небо всегда остаётся чистым!"

Вечером праздничную программу продолжит концерт "Еңсесі биік – ұлы Жеңіс" с участием артистов КДК имени Абая и творческих коллективов города.