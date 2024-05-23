Сцена рухнула на людей в Мексике: девять человек погибли

Девять человек погибли при обрушении сцены в ходе предвыборного митинга в городе Сан-Педро в штате Нуэво-Леон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса, четыре человека погибли на месте происшествия, а пятеро получили ранения, несовместимые с жизнью, и умерли в больницах. Среди погибших один ребенок. Число пострадавших превысило 60.

ЧП произошло в ходе митинга, который завершал предвыборную кампанию кандидата от партии "Гражданское движение" Лорении Каннавати. Вместе с ней на сцене в том числе находились кандидат в президенты Мексики от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес, а также Марта Эррера, баллотирующаяся в сенат от штата Нуэво-Леон.

Согласно видеозаписям, мощный порыв ветра обрушил на выступающих стоящий за их спинами большой экран, на котором в тот момент проецировался логотип партии.