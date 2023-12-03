"Стройте, не разрушая": жители Костаная выступили против строительства нового ЖК

На сайте акимата Костаная появилось объявление о предстоящем слушание по поводу разработанного ПДП нового ЖК "Гүлдер". По плану он расположится на пустыре за конечной остановкой по проспекту Кобыланды батыра, охватит бывшую базу "Зеленстроя", а также частные дома на трёх улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

Уже 20 декабря костанайцев приглашают на обсуждение разработанного проекта детальной планировки. Местные жители подняли тревогу – они не хотят соседствовать с многоэтажками и отдавать свои участки.

"Вот смотрите, сколько они будут предлагать за этот дом, – говорит хозяйка коттеджа №1 по 2-й Цветочной улице. – Его оценочная стоимость в прошлом году была 65 млн, только дом, а еще земля. Продавать и отдавать его мы не хотим, к тому же он в залоге в ипотеке".

Территория, которая попадает в чертежи будущего ЖК, это добротные коттеджи, выкуп их встанет в копеечку.

"Застройщик купил пустырь, где линия высоковольтная проходит, там в принципе строить запрещено. По законодательству нужно отступать 15 метров от нее и строить, а места там нет. Поэтому он и лезет на наши участки", — считает Анастасия Мастрюкова.

На месте сегодняшних жилых домов в ПДП расположены соцобъекты: детский сад, поликлиника.

"Это делается для того, чтобы людям глаза закрыть, мол, мы вам садик строим. Вам же надо, радуйтесь. А я так считаю, есть пустырь, хотите стройте на нем коттеджный городок, не нужно влеплять многоэтажки в частный сектор. Школу или сад постройте там. Земли свободной много, за дачным массивом "Текстильщик" есть пустырь, вот там замечательный новый район получится. А по какому праву вы хотите лишить меня и мою семью дома и тут садик возвести? Через дорогу у нас есть типовое здание сада, сейчас он используется для детского дома семейного типа "Жануя", никто не говорит детей выгонять. Постройте им новый дом, а сад используйте по назначению, — высказалась Елена Мамедова.

Свой район местные жители считают единственным пригодным для спокойной жизни частным сектором.

"Мы живём без огромного количества автомобилей, выхлопных газов, дети спокойно играют и бегают. А сейчас у нас получается нет выбора, за всех решили, что все когда-то будут жить в многоэтажках. Думаете, они тут построятся и остановятся на этом? Нет, дальше начнут продвигаться в любом случае, – предположила Анастасия Мастрюкова. – Мы три года строимся, только обои стали в доме клеить. Я знаю, нам скажут, не хотите – не продавайте, но и соседствовать с многоэтажками нам не хочется. Сейчас везде многоэтажки, куда нам деваться. Мы жили в "Жана кала", бежали оттуда, потому что не смогли в "человейниках" жить. Когда три дома построили вместо землянок, да, хорошо, классно, а потом стали лепить больше и больше высоток. Там ни днем, ни ночью не поставить машину, парковок нет. Тут то же самое будет.

Кстати, местные говорят, что у них нет нужды ни в поликлинике, ни в детском саду.

"У нас автобусы ходят куда захочешь, все в шаговой доступности. В городе много ветхого жилья, на мясокомбинате стоит огромная территория с развалинами, стройте там район целый. Не надо лепить тут ничего", – говорит Андрей Миронов.

Все больше жителей попытались высказить недовольство.

"Мы пришли защищать своих соседей, наши дома хоть и не попадают в планы застройки. Но это нас ждет в будущем, если все-таки тут к работам приступят. Мы все против!" – говорили местные жители.

С застройщиком, разработавшим ПДП, костанайцы связывались, по их словам, пока встречаться с ними он не спешит, видимо, ждет официальных слушаний.

"На моей земле хотят поставить садик. В нашем доме, мы как в пчелинном улье живем. Пять детей моих на двух участках построились. У меня 15 внуков, 15 членов семьи, в общем 30 человек, где мы будем жить? Я то ладно, а дети? Как горох рассыпятся, станут бомжами? Мне государство дало землю в 2005 году по программе, сказали, вот стройся и живи, а теперь мой дом захотят забрать", – вопрошает Капиза Ахметовна.

ПДП охватил помимо частных домов и бизнес, причем, социальный. На месте пансионата для пожилых Sun Vita, по проекту – поликлиника.

"Новость о застройке расстроила, у нас медицинский центр для пожилых людей, которые требуют постоянного присмотра, они находятся тут круглосуточно. Рассчитано здание почти на 100 человек. И с тем фактом, что нас снесут, мы не согласны. Земля у нас в частной собственности, на ТОО оформлено, мы не планируем ни продавать, ни каким-то образом менять свое здание. Этот ПДП нам совсем не подходит, пусть ищут другое место для стройки. Мы не отдадим свою собственность. Почти 10 лет тут работаем, никто не предупредил, не спросил нас, когда какие-то планы разрабатывали", – сказала директор медицинского центра Sun Vita Ирина Садвакасова.

Жители Зеленстроя хотят достучаться до властей и остановить будущее строительство.