  • 29 Июля, 11:47
  • BAIGENEWS

Стройматериалы сгорели на складе в Алматинской области

Сегодня, 10:52
АВТОР
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Стройматериалы сгорели на складе в Алматинской области Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 29 июля, в Алматинской области в Карасайском районе в одном из складских помещений произошло горения стройматериалов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Предварительная площадь горения - 273 кв.м. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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