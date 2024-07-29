Стройматериалы сгорели на складе в Алматинской области
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
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Сегодня, 29 июля, в Алматинской области в Карасайском районе в одном из складских помещений произошло горения стройматериалов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"Предварительная площадь горения - 273 кв.м. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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