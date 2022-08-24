Стройкомпаниям дадут равные возможности при получении земельных участков в Казахстане

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В Казахстане собираются повысить эффективность строительной отрасли. Для этого разработали пакет законодательных поправок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на UKIMET. Новые нормы должны расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов.

"Субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли. Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ", - сообщает Телеграм-канал правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.