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  • Стройкомпаниям дадут равные возможности при получении земельных участков в Казахстане
kapital.kz Сегодня, 09:26
136
Фото: kapital.kz

Стройкомпаниям дадут равные возможности при получении земельных участков в Казахстане

В Казахстане собираются повысить эффективность строительной отрасли. Для этого разработали пакет законодательных поправок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на UKIMET. Новые нормы должны расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов.

"Субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли. Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ", - сообщает Телеграм-канал правительства. 

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.

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#строительная отрасль #земля #законопроект
Сегодня, 09:26
136
Журналист

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