Таласский районный суд рассмотрел серию административных дел в отношении 59 граждан Республики Узбекистан, нарушивших миграционное законодательство Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, в период с февраля по март 2025 года иностранцы без разрешения на трудоустройство выполняли строительные работы на одном из заводов Таласского района. Факт незаконной трудовой деятельности был выявлен в ходе проверки и подтверждён протоколами, рапортами и объяснительными документами.

Все 59 правонарушителей признали вину и раскаялись. Тем не менее, по части 5 статьи 517 КоАП РК (нарушение иностранцами законодательства РК в области миграции), суд признал их виновными и постановил выдворить за пределы Казахстана.

Постановления о выдворении вступили в законную силу. Суд напомнил, что трудовая деятельность иностранных граждан без надлежащих разрешений строго запрещена и наказывается в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали, что нелегалов из Казахстана призвали добровольно покинуть США.