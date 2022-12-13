open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Строящийся таунхаус в предгорье Алматы сносят по решению суда
Строящийся таунхаус в предгорье Алматы сносят по решению суда Сегодня, 17:19
180
Сегодня, 17:19
180

Строящийся таунхаус в предгорье Алматы сносят по решению суда

Многоквартирный жилой дом, возводимый в микрорайоне Нурлытау, сегодня начали сносить в присутствии судебных исполнителей, передаёт BaigeNews.kz.

Внеплановая проверка, проведённая в марте текущего года Управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно. Собственник был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений.

По истечению срока предписания нарушения не были устранены, в связи с чем материалы были направлены в Бостандыкский районный суд на снос незаконно возведенного объекта. Районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал.

По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#таунхаус #Алматы #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
180
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх