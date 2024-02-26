Строящийся медцентр обокрали в Шымкенте

Кабель на 2,1 миллиона тенге украли из строящегося медцентра в Шымкенте. Найти вора полиции помогли камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина проник в недостроенное здание ночью и похитил проложенный по стенам кабель. Длина украденной электропроводки 2 500 метров.

Получив сообщение о произошедшем, оперативники Туранского РУП приступили к розыску злоумышленника. По записям камер видеонаблюдения, расположенных в округе, они отследили двоих мужчин с большим рулоном кабеля в руках.

Подозреваемым оказался ранее судимый за грабёж, кражу и хулиганство житель города.

Выяснилось, что после хищения чужого имущества мужчина встретил знакомого и попросил помочь донести провод до дома. Похищенное он сдал в пункт приёма металлолома.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.





