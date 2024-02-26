Строящийся медцентр обокрали в Шымкенте
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Кабель на 2,1 миллиона тенге украли из строящегося медцентра в Шымкенте. Найти вора полиции помогли камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина проник в недостроенное здание ночью и похитил проложенный по стенам кабель. Длина украденной электропроводки 2 500 метров.
Получив сообщение о произошедшем, оперативники Туранского РУП приступили к розыску злоумышленника. По записям камер видеонаблюдения, расположенных в округе, они отследили двоих мужчин с большим рулоном кабеля в руках.
Подозреваемым оказался ранее судимый за грабёж, кражу и хулиганство житель города.
Выяснилось, что после хищения чужого имущества мужчина встретил знакомого и попросил помочь донести провод до дома. Похищенное он сдал в пункт приёма металлолома.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.