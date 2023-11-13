Строящийся без разрешительных документов ЖК сносят в Астане

В Астане сносят жилой комплекс "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со сcылкой на сайт акимата города.

Жилой комплекс расположен в районе Алматы на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева. Застройщик - ТОО "Global Millennium". Уже были вбиты сваи, вырыт котлован, залит фундамент и возведён первый этаж.

Застройщик не выполнил условия договора и начал самовольное строительство объекта. За нарушение строительных норм его привлекли к ответственности по статьям КоАП 316 (без соответствующей проектно-сметной документацией), 319 (незаконное строительство производственных, жилых объектов без соответствующего права на землю), части 1 статьи 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров), части 1 статьи 463 (осуществление действий без разрешения) с выдачей предписания.

В отношении генерального подрядчика ТОО "DBK-Engineering" составлен протокол по статье 313 часть 2 КоАП. Суд поддержал иск управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК.