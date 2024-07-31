Строящийся археологический парк Культобе в Туркестане вызывал множество вопросов у специалистов

Туркестан продолжает притягивать туристов с разных концов света, и желающих увидеть жемчужину, известную во всем мире. В скором времени у города появится еще один удивительный туристический объект, на территории продолжаются работы по созданию современного археологического парка Культобе. Однако при возведении объектов возникли проблемы, сама природа вмешалась в работу над будущим историческим комплексом. Корреспондент BaigeNews.kz обратился за комментариями к экспертам археологам с целью выяснить, что происходит с будущим парком и какова важность этого проекта для страны.

Ценный и уникальный объект соседствует рядом с мавзолеем Ходжа-Ахмета Ясави, и располагается на территории музея-заповедника "Азрет Султан". Парк под открытым небом позволит туристам своими глазами увидеть историю, которую на сегодняшний день по крупицам собирают специалисты. Создание археологического комплекса было разделено на этапы. Первый занял три года, и позволяет ближе познакомится с бытом и иметь представление о том, как протекала жизнь в средневековом городе.

Однако, по мнению краеведа Владимира Привалова, омрачает картину то, что работы затянулись, и большая часть объектов парка попала под воздействие природной стихии.

"Задумка археологического парка замечательная! Археологический парк дает возможность увидеть развитие города на протяжении достаточно длительного исторического периода в его разных временных точках. На Культобе была проведена грандиозная работа археологов, консерваторов, реставраторов. Но, создание самого парка запоздало на два года. И сегодня тот жертвенный слой, которым, законсервированы все конструкции, открытые археологами, он под воздействием солнца, дождя, снега, ветра, потихоньку начал осыпаться", - отмечает краевед Привалов.

Вторым этапом работы над созданием археологического парка должна была стать музеефикация. Но и здесь время было упущено. По данным Привалова, работы начали в 2018 году, а в 2021 году сразу после завершения археологических раскопок, консервации и реставрации как раз и нужно было начать эту самую муззефикацию.

"Но, они начались по факту, только в прошлом году, и то не спеша. В этом году стоит признать, активизировались. Но за эти три года труд археологов и консерваторов был частично смыт дождями и развеян ветром. Более того, территория не убиралась от сорняков, поэтому в раскопках можно увидеть целые заросли. Но если в итоге все сделают правильно: с навесами над основными локациями археологического парка Культобе, если грамотно сделают водоотводную и дренажную систему, то это будет один из лучших парков в стране", - подмечает краевед.

Владимир Привалов отмечает, что теперь специалистам необходимо не только ускорится, но и провести некоторые работы повторно.

"Я наблюдал в течение всего периода работ, там все сделано по науке. Когда музеефикацию завершат, то нужно будет опять приглашать реставраторов и консерваторов, чтобы снова восстановить то, что осыпалась, обрушилось. У нас существует проблема с консервацией археологических объектов – это материал из которого они сделаны. Например, в Европе намного проще, потому что строительство велось из камня, а у нас в основном применялась пахса, а это глина с соломой. Методы консервации пахсы на сегодняшний день есть, но они очень дорогостоящие. Поэтому самый простой способ — это опять же таки обмазывание этих конструкций жертвенным слоем. Но, как мне рассказывали специалисты, с добавлением в пахсу жертвенного слоя добавляется еще конский навоз и шелуха либо от риса, либо от пшеницы. Это обязательное условие. Такой состав делает этот жертвенный слой цементирующим и очень крепким", - комментирует краевед.

Представить туристам археологический парк во всей красе заинтересованы и чиновники. Так на недавнем совещании, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, сделал особый акцент на строительстве современных объектов вблизи с Культобе. Было озвучено, что в планах применять и современные технологии. В том, числе и 3D, благодаря которому можно визуально ненадолго перенестись в прошлое. Однако, с нашей редакцией на этот счет поделился своим мнением шымкентский специалист-археолог, который пожелал не указывать его имя. Он считает, что подобные решения рознятся со смыслом создания археологического парка.

"Археологический парк подразумевает исключительно наличие натуральных объектов, открытых археологами, законсервированных консерваторами с частичной реконструкцией. Почему с частичной? Потому что мы не можем полностью воспроизвести город, так как у нас нет схем, фотографий, картин. Мы можем воспроизвести в реставрации исключительно, скажем так, 18-19 век, то есть тогда, когда появилась фотография. Фотографии находятся в Туркестанском альбоме, генерал губернатора Кауфмана, который хранится в библиотеке Конгресса США. Ранее мы можем производить только частичную реставрацию. Это видение, как бы оно могло быть. Поэтому с точки зрения реставрации в Культобе сделано все правильно. Там не стали строить помещения, как на Отыраре, например, построили микрорайон. Или как на цитадели Шымкента, построили эти "избушки". Но, хотя фотографии и зарисовки этих "избушек" по факту есть. В Туркестане, на Культобе сделали частичную реставрацию. То есть, например, часть входных ворот или часть печи отреставрировали. И археологический парк не подразумевает наличие таких современных технологий, как 3D, и тому подобное. Современная инфраструктура, указатели и таблички все это должно быть. Но сами IT-технологии используются все же в музеях", - делится мнением археолог.

В качестве альтернативы, по словам специалиста, для ноу-хау можно отвести отдельное место, а если точнее – сделать музей.

"Можно было бы построить рядом с Культобе, музей истории Яссы Туркестана. Где использовались бы современные технологии, применяемые в музеях. Ну и, соответственно, выставлены артефакты, которые были найдены в процессе археологических раскопок городища. Не только последние трехгодичные находки, но и те, что были сделаны ранее, потому что там работала очень долгое время Туркестанская археологическая экспедиция под руководством нашего известного археолога, к сожалению, ныне ушедшего Ерболата Смагулова. Кстати на совещании по музеефикации выступала представитель предприятия "Казреставрация" архитектор Научно-исследовательского и проектного филиала Ляззат Бейсембаева, она также высказалась против подобных нововведений", - заключил археолог.

К слову в управлении туризма Туркестана, объект уже называют одним из знаковых для посещения зарубежных гостей и казахстанских туристов.

"Артефакты, найденные в городке Культобе, датируются возрастом 2000 лет. Известно, что Туркестан является древнейшим городом Казахстана. 27 гектаров будут исследованы в рамках проекта на археологической территории городища Культобе. Проведена консервация и частичная реставрация наиболее значимых исторических объектов и обоснована этно-социальная роль Культобе в процессе развития духовной столицы тюркского мира – священного города Туркестан. Сдача объекта планируется на конец текущего года. Строительством занимается управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области", - сообщил исполняющий обязанности руководителя управления туризма Туркестанской области Дархан Асанхан.

Известный казахстанский археолог Дмитрий Воякин, много лет занимается изучением средневековой городской культуры. Он также внимательно следит за созданием нового археологического парка. Эксперт замечает, что очень важно определить возможное воздействие археологического парка, во-первых, на объект всемирного наследия Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, а во-вторых, исключить всякое негативное воздействие проекта на само городище, ради сохранения которого он, собственно, и создается.

"Казахстан действует в рамках регламента, установленного Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, а также в рамках существующего национального законодательства. Проект археологического парка был ранее предоставлен на рассмотрение Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, где был положительно рассмотрен. Но, насколько мне известно, заявленный проект претерпел изменения. Если это так, то в таком случае, необходима подготовка аналитического отчета об оценке воздействия проекта на объект всемирного наследия, с последующей отправкой его в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент могу констатировать факт того, что все запланированные мероприятия акиматом Туркестанской области ведутся в рамках и нашего национального законодательства, и международного", - сообщил Воякин.

Отметим, что у мавзолея для обеспечения надлежащей охраны есть так называемая "буферная зона". Это территория, окружающая объект всемирного наследия, создающая дополнительный уровень защиты и юридические ограничивающая ее использование и развитие.

"Любой запланированный к реализации проект на территории объекта всемирного наследия, его буферной зоны или широкого окружения, должен пройти описанную выше процедуру оценки воздействия. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, совместно с консультативными органами рассматривает отправленный государством отчет и при необходимости передает его для обсуждения Комитету всемирного наследия, который составляет 21 страна, меняющаяся на выборной ротационной основе. В итоге принимается решение о возможности реализации проекта или о необходимости приостановки запланированной реализации. Очень важно, что бы такого рода оценка и согласование проводились до момента начала строительства, когда начатые работы остановить становится весьма сложно. Ключевым во всем этом многосоставном процессе является сохранение выдающейся универсальной ценности памятника", - поясняет Дмитрий Воякин.

Появление парка, который станет еще одной уникальной исторической достопримечательностью нашей страны, смело можно назвать самым ожидаемым. В процессе обсуждения он уже вызвал немалый интерес у широкой общественности и споры в среде специалистов.

Фото Анастасия Новикова.