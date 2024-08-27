Строившие турецкую "Аккую" казахстанцы будут возводить АЭС на родине

В строительстве первой казахстанской АЭС будут участвовать наши земляки, которые строили турецкую "Аккую", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос журналистов касательно подготовки кадров для атомной отрасли.

"У нас есть кадры не только для эксплуатации станции, у нас есть наши граждане, которые получили опыт строительства ядерных объектов, которые работают за рубежом, которые работали на строительстве АЭС "Аккую". У нас есть кадры по производству оборудования для атомной промышленности. Алматинская компания производит насосы для атомных станции во всём мире", - сказал министр.

Он добавил, что в стране открыты программы "Ядерная физика и технолгия" в ведущих университетах - КазНУ имени аль-Фараби, Евразийском национальном унивеситете имени Гумилева, ВКГТУ. Кроме того, в Алматы открыт филиал Московского физико-технологического университета, где порядка 250 студентов ежегодно готовят по этим специальностям.