Строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia запустили в Костанае

В Костанае стартовало строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia. В официальной церемонии запуска работ приняли участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Начало строительства столь крупного промышленного объекта стало результатом договорённостей главы государства Касым-Жомарта Токаева с руководством южнокорейской компании. Напомним, в январе этого года Президент, присутствуя на запуске мелкоузлового производства автомобилей Kia в Костанае, обозначил важность дальнейшего расширения промышленной кооперации и формирования инженерной базы.

Производственная мощность нового завода, на котором планируется создать 1500 высокооплачиваемых рабочих мест, составит 70 тысяч автомобилей в год. В проект будет вложено порядка $250 млн иностранных инвестиций.

В рамках своего выступления Роман Скляр отметил, что компания Kia впервые в истории делает прямую инвестицию в совместное предприятие и строительство завода за пределами Республики Корея.

"Строительство в Костанае завода полного цикла по производству автомобилей Kia можно назвать по-настоящему прорывным высокотехнологичным проектом для отрасли машиностроения. Данный проект даст реальный мультипликативный эффект, повысит уровень подготовки нового поколения инженерных и технических кадров, а также значительно ускорит переход на следующий этап развития локализации", — сказал он.

По словам первого заместителя премьер-министра, появление завода с таким ключевым инвестором станет важнейшим этапом развития отечественной промышленности и будет показательным примером для будущих совместных инвестиционных проектов с Южной Кореей во всех отраслях экономики.

Ожидается, что строительные работы завершатся в 2024 году, после чего начнется установка оборудования. В первом квартале 2025 года состоится пилотный запуск завода, а во втором квартале – откроется полный цикл производства.

"Сегодня для нас, Kia, большая честь и гордость иметь возможность внести свой вклад в развитие экономики Республики Казахстан. Я глубоко убежден, что новый завод в Костанае будет играть важную роль, предоставляя уникальное рабочее пространство, где граждане, выпускники университетов и инженеры смогут приобретать более высокий уровень опыта работы на многие годы вперед", — сказал президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеообращении.

Южнокорейская компания выразила полную поддержку промышленной политики РК в части повышения уровня местного содержания в автомобилестроении. Так, Kia уже ведет активную работу по открытию локализационного центра в Костанае. Здесь при участии малого и среднего бизнеса будут заниматься производством автокомпонентов.

Аким области Кумар Аксакалов уверен, что запуск современного высокотехнологичного предприятия с привлечением передовых мировых практик будет способствовать увеличению объемов производства в автомобилестроении республики.

"Развитие машиностроения окажет мультипликативный эффект на развитие региона. В частности, создание одного рабочего места в машиностроении приведет к появлению пяти-шести рабочих мест в смежных отраслях. Для увеличения уровня локализации производств вокруг нового завода будет создан пояс малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков деталей и компонентов", — сказал Кумар Аксакалов.

Посол Республики Корея в РК Тэ-ик Чжо отметил, что на протяжении уже более 30 лет Казахстан и Южная Корея последовательно укрепляют взаимовыгодное партнерство.