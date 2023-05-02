Строительство водовода и переброс воды: как Астану намерены обеспечить питьевой водой

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Для обеспечения жителей Астаны водой министерство экологии и природных ресурсов планирует строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища. Об этом сообщила глава ведомства Зульфия Сулейменова, передаёт BaigeNews.kz.

"Разрабатывается проектно-сметная документация. Проект предусматривает переброску воды из канала им. Каныша Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и формированием пропускного профиля русла, а также строительство подпорного перегораживающего сооружения и водовода от него до площадки насосной станции Астана Су Арнасы", - сообщила министр на заседании правительства.

Ориентировочные сроки строительства 2023-2025 годы. По её словам, проект позволит дополнительно перебросить из канала имени Каныша Сатпаева в маловодные годы в Астанинское водохранилище около 62,3 миллиона кубометров.

Министр также сообщила об использовании Нуринского месторождения подземных вод со строительством водовода 67 километров, как резервного источника водоснабжения Астаны.

"По нему необходимо откорректировать технико-экономическое обоснование, в связи истечением срока с последующей разработкой ПСД работа в этом направлении будет проводиться акиматом Астаны. В случае предоставления положительного заключения экспертизы, министерство будет проводить дальнейшую реализацию проекта", - сообщила Сулейменова.

По словам министра, для обеспечения водой столицы также необходимо строительство водовода от Канала им. Каныша Сатпаева до НФС-4 Астаны,

Глава Минэкологии отметила, что этот проект позволит обеспечить столицу с учётом дальнейшей долгосрочной перспективы развития и увеличения численности населения. Таким образом, краткосрочный комплекс мер, необходимый для водообеспечения столицы включает в себя подведение резервного подземного источника, формирования профиля добегания по руслу р. Есиль и строительство водовода от канала им. Каныша Сатпаева.

Кроме того, в 2023 году с учётом маловодья и последовавшего вододефицита принято совместное решение о переброске с канала им. Каныша Сатпаева дополнительных объёмов по реке Есиль порядка 60 миллионов кубометров, по реке Нура - около 95 миллионов кубометров.