Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней, передаёт BaigeNews.kz.

Возведение центра на 350 коек планируют завершить в конце 2023 года. Помимо стационара, в нём будут расположены научно-исследовательские и учебные центры, лаборатории, кафедры медицинских университетов.

Премьер-министр отметил, что, по данным ВОЗ, ежегодно два миллиарда людей болеют инфекционными заболеваниями и более 50 миллионов человек умирают от них.