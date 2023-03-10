main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году
t.me/KZgovernment Сегодня, 19:18
132
Сегодня, 19:18
132
Фото: t.me/KZgovernment

Строительство центра инфекционных болезней завершат в Алматы в 2023 году

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней, передаёт BaigeNews.kz.

Возведение центра на 350 коек планируют завершить в конце 2023 года. Помимо стационара, в нём будут расположены научно-исследовательские и учебные центры, лаборатории, кафедры медицинских университетов.

Премьер-министр отметил, что, по данным ВОЗ, ежегодно два миллиарда людей болеют инфекционными заболеваниями и более 50 миллионов человек умирают от них.

"Открытие центра позволит снизить заболеваемость и смертность не только от туберкулеза, но и в целом от других инфекционных, в том числе особо опасных заболеваний. Акимату Алматы необходимо держать вопрос открытия центра на особом контроле", — сказал Алихан Смаилов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#медицина #Премьер-министр #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:18
132
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх