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sng.today Сегодня, 11:16
156
Фото: sng.today

Строительство транспортных магистралей придаст импульс развитию регионов - Токаев

Президент Казахстана с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

На встрече Касым-Жомарта Токаева с общественностью он дал ряд поручений по развитию транспортной сети. 

"Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона.

Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал.

Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дороги необходимо приступить в следующем году.

Также поручаю отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска".

Не обставил без внимания глава государства проблемы моногородов:

"Моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий. Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга.

Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и "зеленые" населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона", подчеркнул президент.

А в качестве стимула президент предложил субсидировать стоимость билетов:

"Вместе с тем целесообразно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш. Воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны.

Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма.

Поручаю Правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города"

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#Токаев #Карагандинская область
Журналист
Сегодня, 11:16
156
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