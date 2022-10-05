Строительство транспортных магистралей придаст импульс развитию регионов - Токаев

Президент Казахстана с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

На встрече Касым-Жомарта Токаева с общественностью он дал ряд поручений по развитию транспортной сети.

"Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона.

Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал.

Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дороги необходимо приступить в следующем году.

Также поручаю отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска".