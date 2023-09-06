Строительство ТЭЦ-3, социальные объекты и инвестиции: аким Астаны отчитался Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аким Астаны Женис Касымбек отчитался о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Аким отметил положительную динамику по всем ключевым экономическим показателям.

"За 7 месяцев 2023 года объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 миллиарда тенге; – до конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 миллиардов тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности", - сообщил Касымбек.

Кроме того, градоначальник доложил о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения города.

"Газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируется поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне. Они дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит обеспечить профицит тепловой энергии в столице", - добавил он.

Касымбек рассказал о строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, сносе аварийного и ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

"В текущем учебном году в Астане будет построено 11 школ, 4 из них уже работают; – в рамках национального проекта "Комфортная школа" в период 2024-2025 годов будет построено 24 школы почти на 90 тыс. ученических мест. 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура", - подытожил он.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и благоустройству города.