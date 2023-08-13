Строительство стадиона в Актау будут транслировать в прямом эфире
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В Актау на месте старого стадиона построят новый, а его возведение будут ранслировать в прямом эфире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Около года назад жители Актау обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой сохранить спорткомплекс "Каспий". Они были озабочены тем, что на его месте могут построить гостиницу, а люди останутся без возможности заниматься спортом.
Горожан услышали. На месте полностью изношенного, угрожающего жизни детей и взрослых комплекса, было решено построить новый. Вопросом заинтересовался союз европейских футбольных ассоциаций UEFA.
На каком этапе находится проект строительства стадиона, рассказала руководитель проекта реконструкции спортивного комплекса "Каспий" Оксана Корнацкая.
На сегодня завершена работа над технической документацией и выделен земельный участок для строительства нового спортивно-тренировочного многофункционального оздоровительного комплекса под открытым небом. Он войд`т в группу спортивных сооружений крытого спортивного комплекса "Каспий".
"Горожане, выступающие за здоровый образ жизни, смогут заниматься спортом на стадионе совершенно бесплатно. В то же время комплекс, соответствующий требованиям международных стандартов, обеспечит инфраструктурные возможности для тренировок подрастающего поколения спортсменов. Это позволит им легче и быстрее добиваться профессиональных результатов. Его также можно будет использовать для тренировок национальной сборной Казахстана, проведения крупнейших республиканских и международных соревнований", — делится Оксана Корнацкая.
В настоящее время идет работа по благотворительному проекту реновации полей с Казахстанской федерацией футбола.
Над проектом работает команда квалифицированных специалистов из Актау, Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.
"Мы запустим первый в Казахстане медийный онлайн-проект. Строительство стадиона будет освещаться в прямом эфире, а значит, будет совершенно прозрачным. Кроме того, это просто интересно, особенно жителям города, которые очень рады, что мечты сбываются. Глава государства поставил перед нами цель и дал нам в руки все необходимые инструменты для этой работы, в числе которых благотворительные программы, поручения представителям разных уровней власти о содействии и сотрудничестве. Остальное все в наших руках", — подытожила Оксана Корнацкая.
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