Строительство, промышленность, торговля: благодаря чему растёт экономика Абайской области

Аким области Абай Нурлан Уранхаев отчитался о социально-экономическом развитии региона за 9 месяцев текущего года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Нурлана Уранхаева, по итогам 9 месяцев текущего года отмечается рост показателей социально-экономического развития области. Краткосрочный экономический индикатор региона составил 105,3%.

"Наибольший рост зафиксирован в строительстве на 131,6%, промышленности на 102,6%, внутренней торговле на 110,5%, сельском хозяйстве на 106,4%, инвестициям на 100,5%", - отметил аким на брифинге в СЦК.

Введено 237,1 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 117,4%, что позволило обеспечить жильем 2 тысячи семей. По итогам текущего года данная динамика будет сохранена, заверил глава региона.

Среднемесячная заработная плата по итогам второго квартала выросла на 12,3% и составила 340,2 тысяч тенге.

В государственный бюджет на 1 октября 2024 года поступило 294,9 млрд тенге налогов и других обязательных платежей, в том числе в республиканский бюджет – 197,1 млрд тенге с ростом в 2 раза, в местный бюджет – 97,8 млрд тенге с темпом роста 126,5%.