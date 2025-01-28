В Казахстане будут ускорять строительство первой атомной электростанции. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

"Такая задача поставлена, в переговорах с вендорами мы обязательно будем ставить вопрос об ускорении строительства", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что ядерный кластер подразумевает максимальное использование наших возможностей, в том числе по производству урановой продукции, сборок и научного потенциала. Для полной реализации потенциала необходимо строительство нескольких АЭС.