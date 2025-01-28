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Строительство первой АЭС в Казахстане будут ускорять - Саткалиев

Сегодня, 16:30
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане будут ускорять строительство первой атомной электростанции. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

"Такая задача поставлена, в переговорах с вендорами мы обязательно будем ставить вопрос об ускорении строительства", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что ядерный кластер подразумевает максимальное использование наших возможностей, в том числе по производству урановой продукции, сборок и научного потенциала. Для полной реализации потенциала необходимо строительство нескольких АЭС.

"Сегодня мы получили поручение подобрать площадку для второй станции. При выборе будем исходить из прогнозного электробаланса, близости к центру нагрузок, степени развития национальной энергетической сети", - сказал министр.

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