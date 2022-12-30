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Строительство общежитий и университетских городков, поддержка инноваций: изменения в сфере образования одобрил Смаилов
Вопросы развития науки и высшего образования рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что сейчас активно вводятся дополнительные койко-места для проживания студентов на период учебы. Планируется усилить работу с застройщиками и потенциальными инвесторами в регионах для строительства новых общежитий, в частности, в Астане, Алматы, Карагандинской и Туркестанской областях, а также продолжить совершенствование механизма государственно-частного партнёрства.
Кроме того, предлагается применить новый механизм для обеспечения местами иногородних студентов из отдельных социально уязвимых категорий, а именно – компенсировать операционные затраты собственникам общежитий.
Премьер-министр поддержал данные подходы и одобрил расширение данного механизма на студентов колледжей.
На совещании также рассмотрен вопрос развития инфраструктуры вузов, в частности, строительства ЕНУ-града и КазНУ-града. В этом направлении будет проработано выделение земельных участков с подведением к ним всех необходимых коммуникаций.
"Это один из важнейших вопросов. Спрос на обучение в ведущих казахстанских вузах стабильно растёт, поэтому нужно находить возможности для строительства дополнительных корпусов и общежитий. Эти вопросы необходимо проработать совместно с акиматами Астаны и Алматы", — сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также поддержал запуск в 2023 году пилотного проекта по созданию центров академического превосходства на базе трёх отечественных вузов. В выбранных учебных заведениях появится дополнительное оборудование, начнётся переход к модели исследовательского университета и внедрение новых учебных программ.
"Инвестиции в развитие человеческого капитала, в образование молодёжи являются для нас одним из наиболее приоритетных направлений. Поэтому проект необходимо реализовать с проработкой возможности его дальнейшего расширения на другие вузы республики", — подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр одобрил предоставление акиматам областей дополнительных бюджетных возможностей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для решения ключевых проблем региональной экономики. Это также позволит стимулировать инновационную активность на местах. При этом он добавил, что нужно держать на контроле создание единого цифрового портала, через который недропользователи смогут оставлять заявки на проведение НИОКР.
На совещании также рассмотрены вопросы разработки отраслевых концепций и плана развития МНВО с учётом задач Главы государства, поставленных в рамках Предвыборной программы, посланий народу Казахстана и расширенных заседаний правительства.
Кроме того, обсуждали вопросы повышения уровня участия МНВО в управлении отраслевыми вузами и НИИ, деятельности Высшей научно-технической комиссии, разработки законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки" и ряд других.
Решения, принятые по итогам совещания, дадут импульс развитию сферы подготовки кадров, модернизации высшего образования, популяризации, привлекательности казахстанской науки.
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