Министр транспорта Марат Карабаев на заседании Правительства доложил, что в 2025 году планируется охватить ремонтом 13 тыс км дорог, передаёт BaigeNews.kz . Из них 9,5 тыс км уже обеспечены необходимыми финансовыми средствами, по остальным – прорабатывается вопрос о финансировании. По новым проектам проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков до начала строительного сезона. По итогам 2025 года нормативное состояние республиканских дорог составит 94%, а местных – 91%.

Продолжается строительство проектов, начатых в предыдущие годы протяженностью 1,08 тыс км: Калбатау – Майкапчагай (405 км), Курты – Конаев (67 км), Кызылорда – Жезказган (398 км) и Узынагаш – Отар (42 км). Также начнется строительство новых магистралей общей протяженностью 1,05 км первой технической категории.



Министр подчеркнул, при выборе подрядчиков будет отдано предпочтение отечественным компаниям или консорциумам с участием иностранных партнеров, что поспособствует дальнейшему развитию казахстанского строительного сектора.

Кроме того, по поручению Президента до 2029 года планируется реконструировать 3 тыс км дорог, переведя их в первую и вторую категории. Это придаст новый импульс развитию отрасли и экономики страны.

Текущим ремонтом будут охвачены 6,6 тыс км. Главная цель - соединение межрегиональных и районных дорог для улучшения благосостояния населения. Масштабные работы в этом году запланированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской и области Абай.

Дороги, которые не ремонтировались от 30 до 50 лет, Петропавловск – Жезказган (703 км), Кандыагаш – Шалкар (246 км), Жанаозен – гр. Туркменистана (156 км), Караганда – Аягоз – Бугаз (452 км) будут полностью отремонтированы.