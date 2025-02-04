Строительство новых магистралей планируется в 2025 году в Казахстане
В 2025 году начнется строительство новых магистралей и ремонт 13 тыс км дорог.
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Продолжается строительство проектов, начатых в предыдущие годы протяженностью 1,08 тыс км: Калбатау – Майкапчагай (405 км), Курты – Конаев (67 км), Кызылорда – Жезказган (398 км) и Узынагаш – Отар (42 км). Также начнется строительство новых магистралей общей протяженностью 1,05 км первой технической категории.
Министр подчеркнул, при выборе подрядчиков будет отдано предпочтение отечественным компаниям или консорциумам с участием иностранных партнеров, что поспособствует дальнейшему развитию казахстанского строительного сектора.
Кроме того, по поручению Президента до 2029 года планируется реконструировать 3 тыс км дорог, переведя их в первую и вторую категории. Это придаст новый импульс развитию отрасли и экономики страны.
Текущим ремонтом будут охвачены 6,6 тыс км. Главная цель - соединение межрегиональных и районных дорог для улучшения благосостояния населения. Масштабные работы в этом году запланированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской и области Абай.
Дороги, которые не ремонтировались от 30 до 50 лет, Петропавловск – Жезказган (703 км), Кандыагаш – Шалкар (246 км), Жанаозен – гр. Туркменистана (156 км), Караганда – Аягоз – Бугаз (452 км) будут полностью отремонтированы.
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