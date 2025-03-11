Казахстан стоит на пороге строительства первой атомной электростанции. На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот шаг позволит снизить зависимость от угля и обеспечить Казахстану надежный источник электроэнергии. Однако ключевые вопросы – финансирование, экономическое влияние и участие международных партнеров – остаются открытыми. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" Кайсар Нигметов считает, что это стратегически оправданный шаг, который повлияет на энергетическую безопасность, инвестиции и экономику страны.

"Строительство новой АЭС позволит значительно снизить зависимость от углеродных источников энергии, таких как уголь, которые доминируют в энергобалансе страны. Атомная энергетика обеспечивает стабильную генерацию электроэнергии независимо от погодных условий, что критически важно в условиях растущего внутреннего спроса на электроэнергию, особенно в промышленности", – подчеркнул Нигметов.

Выбор места для новой АЭС может сыграть ключевую роль в привлечении международных инвесторов. Кайсар Нигметов отмечает, что в мировой практике атомные электростанции становятся точками роста, приводя к развитию инфраструктуры, расширению транспортных сетей и улучшению образовательной базы.

"С точки зрения экономического влияния, новая АЭС станет важным драйвером развития регионов, включая создание временных рабочих мест, на этапе строительства, так и постоянных рабочих мест на этапе эксплуатации. Кроме того, развитие атомной энергетики укрепляет позиции Казахстана на международной арене как страны с диверсифицированной и устойчивой экономикой", - добавил Нигметов.

На заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правила распределения бюджета нужно пересмотреть. Он считает, что нынешняя система не работает так, как должна, и нужно лучше контролировать расходы, чтобы избежать нехватки денег в будущем.

"С 2022 года в Казахстане действует контрцикличное бюджетное правило, применяемое при формировании бюджета на 2023–2025 годы. Оно снижает зависимость госфинансов от нефтяного цикла и включает два элемента. Первый ограничивает гарантированный трансферт из Национального фонда, не превышая поступления от нефтяного сектора при расчетной цене на нефть. Второй устанавливает лимит на рост государственных расходов, привязанный к долгосрочному экономическому росту и целевому уровню инфляции", - пояснил Нигметов.

Эксперт пояснил, что эти меры нужны, чтобы государство не зависело только от доходов от нефти. Это позволит планировать расходы заранее и избежать финансовых кризисов, если цены на нефть резко упадут.

"Полноценное применение контрцикличного бюджетного правила изолирует госрасходы от волатильности цен на нефть и повышает предсказуемость фискальной политики. Установление цены отсечения позволяет сгладить влияние краткосрочных шоков и повысить устойчивость бюджетной системы", - пояснил Нигметов.

Кайсар Нигметов считает, что для работы этих правил нужен постоянный контроль и возможность их корректировки в зависимости от экономической ситуации. Такой подход поможет создать финансовый резерв, который можно будет использовать для поддержки экономики в трудные времена. Однако, чтобы система действительно работала, важно правильно её настроить и обеспечить прозрачность всех процессов.