Строительство нового терминала алматинского аэропорта планируют завершить в 2024 году

Фото: primeminister.kz

Вопросы сотрудничества в авиационной сфере и развития транспортно-логистического потенциала Казахстана обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер отметил, что Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнёров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли.

"Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надёжного континентального транзитного хаба", — сказал он.

Смаилов отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

"Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полётов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта", — подчеркнул премьер.

В свою очередь Серкан Каптан рассказал о текущей деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.

"Аэропорт Алматы является для нас одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана. Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать", — сказал он.

По итогам встречи подтверждена готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.