В Восточно-Казахстанской области подрядная организация восстановит повреждённый участок республиканской трассы "Усть-Каменогорск – Алтай – Үлкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи", разрушенный в ходе строительства нового аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о 60-километровом отрезке дороги - с 252 по 311 км, по которому осуществлялась интенсивная доставка строительных материалов. Массовое движение тяжёлой техники привело к серьёзному повреждению дорожного полотна и инженерных сооружений.

По информации местных властей, разрушение усилилось из-за весеннего переувлажнения, которое значительно снижает несущую способность асфальта. В результате дорога, которая является важным туристическим и региональным маршрутом, оказалась в аварийном состоянии.

В рамках трёхстороннего соглашения, подписанного с генеральными подрядчиками, компания обязалась восстановить трассу за свой счёт. Ремонтные работы будут вестись поэтапно, с согласованием сроков и объёмов с уполномоченными органами.