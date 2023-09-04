Строительство мусорного полигона: в Балхаше проведут общественные слушания
Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
139Фото: inbusiness.kz
Мнения жителей г.Балхаш учтут перед началом строительства мусорного полигона. В городе проведут общественные слушания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент экологии Карагандинской области.
В городе Балхаш запланировано строительство нового мусорного полигона. Под его строительство выделен земельный участок площадью 20 га в северо-восточной стороне от края жилого массива мкр. Конырат на расстоянии 7 км.
В соответствии с нормами Экологического кодекса РК, для получения разрешительных документов будут проводиться общественные слушания, где будут учтены мнения жителей г.Балхаш.
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