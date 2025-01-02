В связи с выполнением строительных работ по проекту легкорельсового транспорта в столице, были продлены сроки частичного перекрытия движения на участке проспекта Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

Работы, связанные с проектом LRT, продолжаются на станции №105, где сейчас осуществляется обратная засыпка грунта.

“В связи с проводимыми работами на участке проспекта Кабанбай батыра, в районе от остановки “Астана жұлдызы” до улицы Хусейн Бен Талал (на протяжении 100 метров), будет временно перекрыта одна полоса автодороги. Это ограничение действует до конца января 2025 года”, - говорится в сообщении компании.

Представители CTS отметили, что ограничение движения связано с необходимостью выполнения строительных и инженерных работ, которые требуют закрытия части проезжей части для обеспечения безопасности как для рабочих, так и для водителей и пешеходов. Компания принесла извинения за возможные неудобства, возникающие в связи с этим, и поблагодарила горожан за проявленное понимание и терпение в период проведения необходимых работ.

Для водителей рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывая временные ограничения на этом участке, чтобы избежать задержек в движении и гарантировать безопасность на дорогах.