Депутат Мажилиса высказался о шансах на окупаемость ЛРТ в Астане после запуска, передает BaigeNews.kz.

В кулуарах после заседания журналисты уточнили у депутата, сможет ли проект отбить все расходы, которые Казахстан вложил в многолетнюю стройку. Отвечая на вопрос, Ерлан Саиров выразил сомнение.

"Вы знаете, проект, мне кажется, был немножко непродуман в свое время. Может быть представители старого Казахстана хотели отмыть какую-то часть бюджетных денег. У меня такое есть подозрение. Я не уверен в том, что этот проект покроет те расходы, которые были направлены для его реализации", - объяснил свою точку зрения депутат.

Накануне на расширенном заседании правительства аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что проект выходит на финишную прямую. Летом, по его словам, полностью завершат строительные работы. А уже в сентябре, после прибытия первых поездов, стартуют активные тестовые испытания.