С 23 апреля на проспекте Райымбек батыра в Алматы начнётся строительство скоростной линии BRT. Работы, как сообщили в акимате, охватят весь проспект "от фасада до фасада", включая проезжую часть, тротуары, инженерные сети и озеленение, передаёт BaigeNews.kz.

Проект разбит на три участка: улица Пушкина — проспект Сейфуллина, проспект Сейфуллина — улица Ахрименко, улица Ахрименко — улица Алтын Орда.

Строительство пройдёт в два этапа. С апреля по июнь – прокладка коммуникаций, установка новых остановок, монтаж поливочной системы. Будет ограничена крайняя правая полоса, остальные останутся открыты.

С июня – укладка нового асфальта, обновление разметки и светофоров, благоустройство тротуаров, велодорожек и зон отдыха. Возможно частичное перекрытие движения до 36 часов с организацией реверсивного движения.

Для удобства горожан пешеходные маршруты будут оборудованы ограждениями, пандусами и подсветкой. Для пассажиров общественного транспорта организуют временные остановки рядом с привычными.

Завершить основные работы планируют до конца 2025 года.