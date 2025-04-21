Строительство линии BRT стартует на одном из центральных проспектов в Алматы
Как изменится движение транспорта.
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С 23 апреля на проспекте Райымбек батыра в Алматы начнётся строительство скоростной линии BRT. Работы, как сообщили в акимате, охватят весь проспект "от фасада до фасада", включая проезжую часть, тротуары, инженерные сети и озеленение, передаёт BaigeNews.kz.
Проект разбит на три участка: улица Пушкина — проспект Сейфуллина, проспект Сейфуллина — улица Ахрименко, улица Ахрименко — улица Алтын Орда.
Строительство пройдёт в два этапа. С апреля по июнь – прокладка коммуникаций, установка новых остановок, монтаж поливочной системы. Будет ограничена крайняя правая полоса, остальные останутся открыты.
С июня – укладка нового асфальта, обновление разметки и светофоров, благоустройство тротуаров, велодорожек и зон отдыха. Возможно частичное перекрытие движения до 36 часов с организацией реверсивного движения.
Для удобства горожан пешеходные маршруты будут оборудованы ограждениями, пандусами и подсветкой. Для пассажиров общественного транспорта организуют временные остановки рядом с привычными.
Завершить основные работы планируют до конца 2025 года.
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