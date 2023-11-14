Крупную ветровую электростанцию планируют построить в 2025 году в Жетысу

Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрели на совещании в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

В правительстве обсудили проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью один гигаватт в области Жетысу.

В настоящее время ведётся подготовительная работа, при условии достижения финального соглашенияначало строительства намечено на 2025 год.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить административные процедуры и в дневной срок проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.

На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли и металлурги.

Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. Также премьер-министр поручил в преддверии ближайшего заседания Межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.