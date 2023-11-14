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Крупную ветровую электростанцию планируют построить в 2025 году в Жетысу

Сегодня, 09:31
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: primeminister.kz

Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрели на совещании в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

В правительстве обсудили проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью один гигаватт в области Жетысу. 

В настоящее время ведётся подготовительная работа, при условии достижения финального соглашенияначало строительства намечено на 2025 год.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил  ускорить административные процедуры и в дневной срок проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.

На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли и металлурги.

Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. Также премьер-министр поручил в преддверии ближайшего заседания Межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

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