Крупную ветровую электростанцию планируют построить в 2025 году в Жетысу
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Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрели на совещании в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.
В правительстве обсудили проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью один гигаватт в области Жетысу.
В настоящее время ведётся подготовительная работа, при условии достижения финального соглашенияначало строительства намечено на 2025 год.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить административные процедуры и в дневной срок проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.
На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли и металлурги.
Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. Также премьер-министр поручил в преддверии ближайшего заседания Межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.
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