Строительство и модернизация медучреждений в селах: 40 млрд тенге выделил кабмин

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва Правительства 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации медицинских учреждений в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Нацпроект реализуется во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям.

"В рамках него предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц. Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В этой связи средства из резерва Правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина уточнили, что часть выделенных средств пойдет на: завершение капитального ремонта здания роддома Аркалыкской региональной больницы, капремонт двух блоков Степногорской многопрофильной городской больницы, капремонт главного корпуса Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы, начало капремонта Центральной больницы города Балхаш, строительство пристройки к главному корпусу ангиографической операционной и размещение ангиографической установки в Многопрофильной больнице города Балхаш, реконструкцию с пристройкой блока к зданию Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы и строительство там же инфекционного отделения на 30 коек.