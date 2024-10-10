Строительство двух аэропортов в ВКО: перспективы для региона или альтернатива плохим дорогам?

В ближайшие два года на карте Восточного Казахстана появятся два новых аэропорта. Приграничные Катон-Карагайский и Зайсанский районы станут ключевыми пунктами транспортной инфраструктуры, обеспечивая прямое воздушное сообщение как с крупными городами Казахстана, так и с туристическими направлениями.

Так обещают власти, а еще заверяют, что строительство аэропортов изменит динамику жизни обоих регионов, что положительно скажется на развитии туризма и улучшит транспортную доступность. О подробностях будущего строительства читайте в материале корреспондента ВaigeNews.kz.

Отметим, что оба района не только приграничные, но еще и достаточно удаленные. Только от Усть-Каменогорска - до Катон-Карагая - 327, до Зайсана – 456. Поэтому понятно, насколько долгожданным стало строительство этих аэропортов, да и в целом открытие авиасообщений.

И вот министерство транспорта Казахстана подтвердило планы строительства аэропортов в двух районах Восточного Казахстана, а в управлении транспорта и пассажирских перевозок ВКО рассказали, то данный проект уже приобрел вполне реальные очертания.

Известно, что аэропорт в Катон-Карагайском районе будет построен на участке между селами Солдатово и Орнек, всего в 38 километрах от Катон-Карагая и в 54 километрах от Улкен-Нарына. В Зайсанском районе выбрали участок на базе бывшего военного аэродрома Сатпай, всего в 25 километрах от города Зайсан. Эта географическая точность и близость к автодорогам гарантируют быструю и удобную транспортную связь.

Планируется, что оба аэропорта будут принимать самолеты типа Q400, обслуживать до 100 пассажиров в час, а взлетно-посадочные полосы длиной 2200 метров смогут в будущем расширяться. Завершение строительства планируется к концу 2025 года.

Планы и перспективы

Руководитель управления транспорта и пассажирских перевозок Восточно-Казахстанской области Нуржан Жумадилов рассказал корреспонденту Вaigenews.kz о значимости этих проектов для региона.

"Строительство аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах - это стратегически важный шаг для развития региона. Эти районы давно нуждаются в модернизации транспортной инфраструктуры. С запуском авиасообщения мы ожидаем значительное сокращение времени в пути, улучшение логистики и увеличение туристического потока. Это событие даст мощный толчок как для туризма, так и для деловой активности", - отметил он.

Жители района также с нетерпением ждут этого события.

"Катон-Карагай - уникальное место, и сюда приезжают люди со всей страны, чтобы насладиться природой. Но дорога сюда занимает много времени, а зимой все усложняется снегом, метелями. Да мы и сами, местные жители, давно мечтали о собственном аэропорте, который позволил бы быстрее добраться до Алматы или Астаны. Это огромный плюс, как для местных жителей, так и для туристов", - говорит житель Катон-Карагайского района Жанат Бекенов.

Катон-Карагайский район славится своими природными красотами, среди которых Рахмановские ключи, гора Белуха, Австрийская дорога и Национальный парк. Регион уже принимает около 200 тысяч туристов в год, но потенциал значительно больше. Авиасообщение позволит привлекать туристов не только из Казахстана, но и из-за рубежа.

"Мы видим большой интерес к нашим природным и культурным достопримечательностям. Однако туристы сталкиваются с проблемой труднодоступности региона. Новые аэропорты могут значительно увеличить число посетителей и способствовать развитию местного бизнеса. Для нас это событие не просто важно, это шанс вывести наш регион на новый уровень", - уверена управляющая одной из местных туристических баз Сауле Смагулова.

Понятно, что запуск аэропортов окажет влияние не только на туризм. Улучшение транспортной инфраструктуры приведет к развитию бизнеса и инвестиционной привлекательности региона. Строительство аэропортов поддерживается частными инвестициями, а также финансированием от РГП "Казаэронавигация". Общая стоимость проектов составит порядка 40 миллиардов тенге. Эти инвестиции направлены на устойчивое развитие Восточного Казахстана и создание новых рабочих мест.

Кроме того, наличие аэропортов значительно облегчит жизнь местных жителей. В районах, расположенных в горах и удаленных от крупных городов, воздушное сообщение сэкономит часы, если не дни, на поездки.

"С появлением аэропортов наша жизнь станет проще. Мы сможем быстрее добираться до других городов, а это важно не только для работы, но и для здоровья, ведь многие люди ездят не только в Усть-Каменогорск, но и в Алматы и Астану за медицинской помощью", - делится своим мнением житель Зайсана Ержан Сарсенов.

Катон-Карагай и Зайсан - это не просто туристические направления, это уникальные природные уголки Казахстана. Водопады, горные пейзажи, термальные источники, а также богатая флора и фауна делают эти районы привлекательными для любителей активного отдыха и экологического туризма. С запуском авиасообщения ожидается, что этот регион станет еще более популярным для туристов.

Зайсанский район привлекает внимание гостей своей близостью к озеру Зайсан и возможности для рыбалки и экотуризма. А Катон-Карагай уже давно считается "жемчужиной" Восточного Казахстана, где можно насладиться видами на Белуху – одну из самых высоких гор Казахстана.

"Это не просто строительство двух объектов, это будущее нашего региона. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит нашим районам расти и процветать", - уверен Нуржан Жумадилов, заверяя, что уже в течение следующих двух лет жители Восточного Казахстана наконец увидят, как их родные районы станут важными транспортными узлами.

Местные жители, конечно, не против. Но для них это еще и жизненная необходимость, ведь аэропорты, которые будут построены, для них не столько символ прогресса, скорее – необходимость. Ведь пока ситуация с состоянием дорог оставляет желать лучшего, только благодаря воздушному сообщению они смогут более менее комфортно добираться до других населенных пунктов.