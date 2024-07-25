Строительство домов после паводков: Министр приехал с проверкой в село Вознесенка

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев проверил темпы ликвидации последствий паводков и возмещения ущерба пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Буландынского районного акимата, в регионе продолжаются работы по возмещению ущерба пострадавшим от стихии. В Буландынском, Есильском и Жаркаинском районах предусмотрено строительство домов для 166 пострадавших.

В Буландынском районе возведут 115 домов. В селе Вознесенка начато строительство 16 домов. Подрядчик - ТОО "МарСам".

На сегодня ведутся подготовительные работы, в том числе вязка арматуры и работы по бурению свай на шести домах. На объекте задействовано три единицы спецтехники и 25 рабочих. После завершения подготовительных работ будет привлечена дополнительные силы.

Министр указал на необходимость ускорения темпов строительства и недопущения отставания от намеченного графика, а также поручил обеспечить пострадавших новым жильём в кратчайшие сроки.