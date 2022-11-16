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Строительство домов на склонах предгорий Алматы приведёт к оползням - сейсмологи
Сейсмологи, экоактивисты, общественные деятели и юристы бьют тревогу - городские власти отдали рекреационную зону под возведение многоквартирных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По данным общественников и экоактивистов, в Алматы ради застройки в жилую зону переведено несколько сотен гектаров природоохранных и рекреационных зон. На их месте власти планируют построить элитные многоэтажки, коттеджи и таунхаусы.
"Вот передо мной документ, который акимат Алматы не хотел бы показывать людям. Это сотни земельных участков, которые выведены в Алатауском районе, Ауэзовском, Жетысуском, Наурызбайском, Бостандыкском. Согласно статье 142 земельного кодекса РК на особоохраняемых природных территориях запрещается строительство, которое негативно влияет на окружающую среду, экологию, экосистему", - говорит юрист Бакытжан Базарбек.
Не остановил алматинские власти и запрет президента страны на застройку в предгорных районах, говорят юристы. Сейсмологи говорят, что возведение многоэтажек там необходимо срочно запретить, иначе могут быть печальные последствия для мегаполиса.
"По карте общего сейсмического районирования наш город находится в 8-9-бальной зоне. Хаотичная застройка предгорных районов без учёта строительных норм и правил может привести к оползням, лавинам и другим последствиям", - говорит сотрудник Института сейсмологии Бауыржан Адильхан.
Получить комментарий властей Алматы журналистам пока не удалось. Направлен официальный запрос. Юристы и общественные деятели надеются, что чиновники всё же обратят внимание на проблему.
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