Строительство домов на склонах предгорий Алматы приведёт к оползням - сейсмологи

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Сейсмологи, экоактивисты, общественные деятели и юристы бьют тревогу - городские власти отдали рекреационную зону под возведение многоквартирных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По данным общественников и экоактивистов, в Алматы ради застройки в жилую зону переведено несколько сотен гектаров природоохранных и рекреационных зон. На их месте власти планируют построить элитные многоэтажки, коттеджи и таунхаусы.



"Вот передо мной документ, который акимат Алматы не хотел бы показывать людям. Это сотни земельных участков, которые выведены в Алатауском районе, Ауэзовском, Жетысуском, Наурызбайском, Бостандыкском. Согласно статье 142 земельного кодекса РК на особоохраняемых природных территориях запрещается строительство, которое негативно влияет на окружающую среду, экологию, экосистему", - говорит юрист Бакытжан Базарбек.

Не остановил алматинские власти и запрет президента страны на застройку в предгорных районах, говорят юристы. Сейсмологи говорят, что возведение многоэтажек там необходимо срочно запретить, иначе могут быть печальные последствия для мегаполиса.



"По карте общего сейсмического районирования наш город находится в 8-9-бальной зоне. Хаотичная застройка предгорных районов без учёта строительных норм и правил может привести к оползням, лавинам и другим последствиям", - говорит сотрудник Института сейсмологии Бауыржан Адильхан.

Получить комментарий властей Алматы журналистам пока не удалось. Направлен официальный запрос. Юристы и общественные деятели надеются, что чиновники всё же обратят внимание на проблему.