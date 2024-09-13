Строительство домов для пострадавших от паводков идёт с опозданием: в чем причины?

Большая стройка в Казахстане подходит к завершению. Пока одни пострадавшие от паводков обживают свои новые дома, другие вынуждены скитаться в ожидании заветных квадратных метров. Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у руководителя Ситуационного центра МПС РК Укибая Нурпеисова, почему до сих пор не построены обещанные дома и не окажется ли новое жилье снова под водой во время паводков.

- Расскажите, какие темпы строительства жилья для пострадавших от паводков сейчас?

- На сегодняшний день темпы строительства имеют положительную динамику. Были проведены ремонтные работы 9 193 домов. Также 8 411 не подлежали восстановлению, по ним были выделены средства на приобретение на вторичном рынке 5 844 домов и квартир, и определено строительство 2 567 домов по типовому проекту.

Обследование и оценка завершена по всем объектам.

На рынке недвижимости приобретено 5 844 объектов жилья.

На сегодняшний день Ситуационным центром МПС РК через платформу Битрикс ежедневно проводится мониторинг за ходом восстановительных работ.

В процессе мониторинга строительства проверяются 11 этапов строительных работ от подготовительных работ до акта эксплуатации.

За все время строительных работ было задействовано более 7 041 тысяч рабочей силы и порядка 664 техники.

- В каких регионах строительство идёт по плану, в каких задерживается? В чём причина этих задержек?

- В связи с поздним началом строительных работ и выбора соответствующего участка имеются задержки по завершению строительства по Акмолинской области. А именно в Буладынском и Жаркаинскинском районах и в Атбасаре.

- Когда полностью завершится строительство запланированных домов?

- Завершение по оставшимся в Акмолинской области 168 домам планируется до 25 сентября текущего года.

- Обеспокоенность граждан вызывало соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Как обстоят дела с этим? Насколько качественными получились дома?

- Да, действительно, имело место обеспокоенность граждан по соблюдению всех строительных норм и требований безопасности застройщиками. Для решения данного вопроса Министерством были сформированы командировочные задания и на места строительства были откомандированы сотрудники Комитета строительства и Управления строительства областей для контроля качества строительных объектов. Кроме того, был создан Ситуационный центр МПС РК.

Благодаря данным мерам были устранены выявленные замечания на местах, а также это дало возможность для оперативного реагирования по сдаче в срок объектов.

- В целом, сколько средств было потрачено на возведение домов для пострадавших от паводков?

- Только на компенсацию ремонта жилья было выделено 53,5 млрд тенге. Единовременная выплата в размере 100 МРП составила 12 млрд тенге. На приобретение предметов первой необходимости было выплачено порядка 10 млрд тенге.

- В будущем не окажутся ли построенные дома под водой? Во время выбора мест для нового жилья учли ли вероятность паводков в будущем?

- Стоит отметить, что в процессе выбора земельных участков для строительства домов, учитывались рельеф, ландшафт и границы местности для максимального избежания паводков в будущем.

- Спасибо за интервью!