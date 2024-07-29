Строительство атомной станции в Казахстане: не повторит ли АЭС судьбу LRT

Строительство атомной станции может обойтись Казахстану в 10-12 миллиардов долларов. Хотя многие казахстанцы понимают необходимость реализации данного проекта, их опасения связаны с коррупционными рисками. Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на вопрос о том, не повторит ли АЭС судьбу LRT, передаёт BaigeNews.kz.

Есимханов заявил, что средняя стоимость строительства АЭС с двумя энергоблоками большой мощности составляет около 10-12 миллиардов долларов. Разработка проектной документации будет проводиться с выбранным поставщиком технологии в случае положительного итога референдума.

"Проект направлен на обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития страны. При выборе партнёра учитываются такие факторы, как экономическая целесообразность, технологическая надежность, экологическая безопасность и соответствие международным стандартам", - добавил он.

Говоря о рисках коррупции, спикер отметил, что они сведены до минимума, так как чем высокотехнологичнее объект, тем к нему пристальнее внимание.

"При строительстве АЭС проводятся миссии международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейская группа регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG), Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих АЭС (WANO) и так далее. Эти международные миссии играют важную роль не только в обеспечении безопасности, но и в повышении прозрачности и подотчётности проекта на международном уровне", - заверил вице-министр.

По его данным, в ходе рассмотрения и изучения мирового рынка технологий отобраны наиболее перспективные варианты и предварительно составлен так называемый шорт-лист. В него вошли проекты от компаний KHNP (Южная Корея), CNNC (Китай), Росатом (Россия) и EDF (Франция).

В качестве места размещения АЭС рекомендован район села Улкен Жамбылского района Алматинской области.

"Основное предназначение АЭС – покрытие дефицита в Южном регионе Казахстана, в связи с чем район строительства подбирался в непосредственной близости от Южной зоны, с учётом действующей электросетевой инфраструктуры. В 2023 году в Казахстане организована миссия МАГАТЭ по оценке потенциального района размещения атомной станции. Эксперты пришли к выводу, что факторов, препятствующих размещению АЭС на берегу озера Балхаш, нет. Если итоги референдума будут положительными, следующим шагом станет утверждение района размещения АЭС соответствующим постановлением правительства", - указал вице-министр энергетики.

Он же опроверг слухи о том, что на будущей АЭС будут использовать устаревшие технологии.

"В Казахстане рассматривается строительство АЭС с водо-водяными реакторами последнего поколения III+ с использованием новейших достижений и разработок, отвечающих всем требованиям безопасности. Эти реакторы минимизируют риск аварий благодаря уникальному сочетанию активных и пассивных систем безопасности, делая станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Современные реакторы настолько безопасны, что вероятность аварии за 10 миллионов лет крайне мала, и до 40% стоимости станций уходит на системы безопасности", - подчеркнул Сунгат Есимханов.

В целом, по его словам, жители регионов, где прошли общественные слушания, осознают экономические выгоды строительства АЭС. Ведь проект создаст множество новых рабочих мест не только в процессе строительства, но и в дальнейшей эксплуатации станции.

"Жители, поддерживающие строительство АЭС, приводят несколько ключевых аргументов. Во-первых, они видят в атомной энергетике способ обеспечения стабильного и надёжного источника электроэнергии для страны. Это особенно важно в условиях растущего энергопотребления и необходимости диверсификации энергетических ресурсов. Во-вторых, сторонники проекта отмечают переход к зелёной энергетике и энергетическую безопасность, так как атомная энергетика способствует снижению выбросов парниковых газов и других вредных веществ, что положительно сказывается на экологической обстановке и помогает бороться с изменением климата. Кроме того, появится внутренний рынок потребления урана, АЭС обеспечит расширение мощностей существующего производства по выпуску ядерного топлива, будут нарабатываться компетенции в атомно-энергетической сфере в дополнение к уже имеющемуся опыту работы в этой отрасли", - резюмировал спикер.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, в каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане можно будет считать состоявшимся.

Как быстро окупится будущая АЭС в Казахстане, можно прочитать здесь.