Строительство АЭС в Казахстане: кто будет финансировать проект

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве сообщил о том, каким образом будет финансироваться строительство АЭС в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что АЭС будет крупнейшим инвестиционным проектом страны.

"Мы сейчас только приступаем к этой работе. По схеме финансирования я хочу сказать, что мы рассматриваем приоритетом схему проектного финансирования. Это коммерческий проект, и он должен быть окупаемым. Надеемся, что это будет проектное финансирование с участием консорциума финансовых институтов. Просто ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не дает. Все будут совместно финансировать этот проект. Наша задача обеспечить экономику этого проекта через соответствующие тарифы, через гарантии потребления и т.д.", - сказал Байбазаров.

Ранее председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, могут ли для строительства АЭС использованы деньги из Национального фонда.