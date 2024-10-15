Строительство АЭС в Казахстане: кто будет финансировать проект
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Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве сообщил о том, каким образом будет финансироваться строительство АЭС в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что АЭС будет крупнейшим инвестиционным проектом страны.
"Мы сейчас только приступаем к этой работе. По схеме финансирования я хочу сказать, что мы рассматриваем приоритетом схему проектного финансирования. Это коммерческий проект, и он должен быть окупаемым. Надеемся, что это будет проектное финансирование с участием консорциума финансовых институтов. Просто ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не дает. Все будут совместно финансировать этот проект. Наша задача обеспечить экономику этого проекта через соответствующие тарифы, через гарантии потребления и т.д.", - сказал Байбазаров.
Ранее председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, могут ли для строительства АЭС использованы деньги из Национального фонда.
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