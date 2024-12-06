Казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым находилась с рабочим визитом во Французской Республике 4-6 декабря. В ходе данного визита прошли встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго РК.

Состоялись переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.

Кроме того, прошла встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, которая специализируется на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.

Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.

"Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области", - говорится в сообщении Министерства энергетики РК.

Компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что правила выбора площадки для АЭС и пунктов захоронения отходов изменят в Казахстане.