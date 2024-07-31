Строительство АЭС в Казахстане: что волнует население и как на это отвечают ученые

В 12 областях и одном городе республиканского значения Казахстана прошли встречи ученых и представителей министерства энергетики с населением на тему возможного строительства атомной электростанции в стране. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, что отвечают ученые на опасения простых казахстанцев и экологов по поводу возможных угроз, которые несет в себе атомная энергетика.

К каждой встрече с населением ученые готовят более расширенные аргументы в пользу строительства АЭС, однако, в зависимости от региона, у людей появляются все новые и новые вопросы относительно безопасности атомной энергетики для жизни и здоровья.

По словам директора Института ядерной физики Саябека Сахиева, наиболее часто встречающиеся вопросы, которые задают казахстанцы, связаны с радиофобией, то есть, боязнью радиации. О том, какое влияние оказывает радиация на людей и их потомков, казахстанцы знают не понаслышке – последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, закрытом лишь в 1991 году, жители того региона ощущают до сих пор.

Второй момент, который порождает радиофобию – недостаточность знаний о системах безопасности атомных станций. Но самый главный момент, который, по мнению ученых, мешает конструктивному диалогу – это распространение неполной информации теми, кто сам не в достаточной мере владеет необходимыми знаниями.

"Я думаю, что это всё разрешимые вопросы, для разъяснения ситуации мы и участвуем во встречах с населением, чтобы люди владели полноценной, достоверной и научно обоснованной информацией о пользе и рисках атомной энергетики. Также в обществе муссируются слухи о том, что в Казахстане якобы нет своих кадров для управления АЭС в целом атомной отрасли. Это тоже абсолютная неправда. Институт ядерной физики уже 67 лет работает, 57 лет у нас в Алматы функционирует водо-водяной реактор "Казахстан". Это исследовательский реактор, но хочу подчеркнуть, что требования по безопасности и обслуживанию, выдвигаемые МАГАТЭ, одинаковы как для исследовательских реакторов, так и для атомной электростанции, нет никаких послаблений. То есть, получается, что фактически под Алматы уже 57 лет работает мини-атомная электростанция с оговоркой, что ее мощность 6 Мегаватт и электроэнергию, в отличие от АЭС, мы не вырабатываем. Но именно на этом реакторе мы проводим не только исследовательские работы, но и производим, в том числе, радиоизотопы, как для промышленности, так и для медицины. Потребителями продукции являются не только разные сферы внутри Казахстана, но и продукция идет на экспорт в пять стран, мы выходим на мировой рынок", - сказал руководитель ИЯФ.

Останавливаясь на безопасности, нельзя не сказать, что всегда существует вероятность аварии. Но АЭС поколения 3+, которую предлагается построить в Казахстане, проверена временем, аналогичные станции работают во многих странах мира.

"Выбранный вариант – оптимальный для нашей страны в долгосрочной перспективе, мы не видели аварий с данным типом АЭС в мире. Наличие АЭС в Казахстане даст новый виток подготовке кадров, и сопровождающим работу станции научным исследованиям. Это высокотехнологичная отрасль, которая дает стране преимущество. У нас все есть, чтобы самостоятельно делать обслуживание и дальнейшее развитие. АЭС дает возможность перенять опыт и дополнить им уже имеющиеся возможности, тем более, что в Казахстане есть свои опытные специалисты и базовые технологии", - пояснил Медеу Абишев, заведующего кафедрой теоретической ядерной физики КазНУ имени Аль-Фараби.

Евгений Ермаков из ИЯФ добавил, что технологии безопасности не стоят на месте и вся атомная промышленность мира заточена на то, чтобы сделать работу АЭС безопасной.

"Если с алматинским реактором, которому более 50 лет, ничего не произошло, то и с современными реакторами такого же типа все будет нормально, они будут работать. В мире эксплуатируется более 400 промышленных ядерных реакторов, и половина из них – водо-водяные, и ни на одном из таких реакторов не было аварийных ситуаций. Общественное мнение все-таки формируется на общих представлениях, но надо отметить, что ядерные технологии военные, как на Семипалатинском полигоне, и мирные, как в случае с АЭС – совершенно разные вещи, и в отличие от Семипалатинского полигона, у мирного атома и цели другие, и технологии разные. Второй негативный момент – аварии на АЭС Фукусима в 2011 году и авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Стоит отметить, что это реакторы совсем других типов, они работали по иному принципу и это, в общем-то, были больше экспериментальные типы. Водо-водяные реакторы – самые стабильные реакторы, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию и безопасную выработку электроэнергии, как для населения, так и для предприятий", - заявил замдиректора ИЯФ по промышленности Евгений Ермаков.

Саябек Сахиев же подчеркнул, что и сейчас казахстанские специалисты являются частью мирового научного сообщества в области ядерной физики. И познакомиться с особенностями работы АЭС для них не составит особого труда.

"Хватит ли нам, например, своих специалистов, чтобы они могли потом работать на АЭС? Я в этом абсолютно уверен. Если у нас реактор работает 57 лет, то это значит, что уже как минимум четыре-пять поколений прошло, происходила смена поколений. Сейчас технологии с акцентом на цифровизацию, это значит, что больше микросхем, которые регулируют процессы автоматически. Мы в своей научной деятельности и на более сложных установках работаем, а принцип ядерных реакций един и в звёздах, и на земле, ничего не меняется", - заявил Сахиев.

Ведущий научный сотрудник ИЯФ Данияр Джансеитов добавляет, что нынешний ядерный реактор, работающий в алматинском институте, по своей структуре аналогичен тому, что предлагается построить для АЭС в Казахстане. И так как на алматинском реакторе работает около 100 специалистов, они могут стать основным персоналом для будущей АЭС при соответствующей дополнительной подготовке.

"Одним из требований, которые будет предъявлять казахстанское правительство к компании, которая будет строить АЭС, является подготовка местных кадров в Казахстане. В данный момент ИЯФ имеет соглашение с ведущими университетами Казахстана, где имеются специальности по ядерной физике, по ядерной энергетике. Студенты, которые обучаются там, проходят у нас практику, то есть, они вживую видят реактор, участвуют в наших экспериментах, получая бесценный опыт работы с атомным реактором. Процесс строительства АЭС идет от 10 до 12 лет, в рамках этого периода Казахстан легко сможет подготовить кадры, которые будут работать там. Сейчас есть информация, что до 40% будут привлечены местные специалисты, которые будут непосредственно участвовать в строительстве АЭС", - сказал Данияр Джансеитов.

В ИЯФ в данный момент работает более 750 специалистов, имеется очень широкая сеть соглашений с ведущими научными организациями и университетами мира, в том числе CERN, и Брукхейвенская национальная лаборатория (США), которая позволяет обмениваться опытом с ведущими зарубежными странами в сфере ядерной науки.

Помимо выше указанных проблем, казахстанцев пугают возможные коррупционные риски при подготовке и строительстве АЭС, что в результате может сказаться на качестве строительства.

И действительно, последние десятилетия оказались богатыми на различные коррупционные схемы, которые сейчас раскрываются благодаря усилиям уполномоченных органов. Виновные получают по решению судов свои наказания, но некачественно построенные дома, школы, инфраструктура остаются.

Что касается АЭС, то сообщество ученых с точки зрения противодействия коррупции возлагает надежды на то, что атомная электростанция, если ее строительство будет одобрено гражданами страны на референдуме, будет находиться под пристальным вниманием как руководства страны, так и международного сообщества.Тем более, что ни один из четырех потенциальных зарубежных подрядчиков не был ранее замешан в коррупционных схемах и для них репутация будет важнее, чем попытки заполучить с помощью коррупционных схем контракт на строительство всего лишь двух энергоблоков АЭС в Казахстане.

Какими бы важными ни были каждый из этих пунктов, еще большее беспокойство у экологов, чем риск аварии, вызывает наличие источников воды для охлаждения атомного реактора. Дело в том, что уровень воды в реке Или, которая питает озеро Балхаш, с каждым годом снижается. И по утверждению экологов, забор дополнительного объема воды из Балхаша может поставить его под угрозу пересыхания. Саябек Сахиев объяснил, что защитить уникальное озеро возможно благодаря современным технологиям и грамотному научному подходу.

"Уже много раз доказано и показано, что можно без единой капли воды из Балхаша можно эксплуатировать атомную электростанцию. Для первого контура нужно один раз просто взять объём воды, его деминерализовать, то есть, получить чистую воду в герметичную оболочку. Второй контур также герметичен, там тоже нужна чистая вода, которая будет превращаться в пар и крутить турбины. Третье - это градирня, которая всё выпаривает. Если даже это все использовать, то оказывается, что этот объем - всего 0,33% от того, что испаряется из Балхаша естественным путем в течение года. Но есть и сухая градирня, которая используется в любом автомобиле, для нее не нужна вода, достаточно от 5 до 8 мегаватт электроэнергии, которую будет вырабатывать эта же АЭС. То есть, используя технологии 21 века, можно сделать так, что вода будет сохранена", - сказал Сахиев.

Аналогичное мнение и у Медеу Абишева, заведующего кафедрой теоретической ядерной физики КазНУ имени Аль-Фараби. Он пояснил, что современные достижения науки позволят сохранить воду озера.

"Есть конденсаторы, которые используют просто воздух, а не воду. Они немного дороже, но в любом случае водный вопрос очень важен для Казахстана и можно выбрать подходящую технологию, чтобы никаких проблем не было", - подметил Абишев.

А что, если не АЭС?

А пока споры вокруг строительства АЭС в Казахстане продолжаются, ученые-ядерщики используют мирный атом на благо здоровья казахстанцев. Выпускаемые радиофармпрепараты для медицины в первую очередь предназначаются для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В Казахстане они уже применяются, ИЯФ производит 90% таких препаратов в стране.

"Наш институт практически является двигателем ядерной медицины в Казахстане, и мы готовы резко расширить и спектр, и количество выпускаемых радиофармпрепаратов. Но, к сожалению, за нашими возможностями не успевает наша система здравоохранения, а именно, не хватает катастрофически кадров соответствующих, которые бы использовали эти препараты. Тем временем, компании со всего мира выражают готовность инвестировать в производство таких лекарств. Также есть проблемы по доставке так как у них очень короткий срок хранения", - заверил глава ИЯФ.

Казахстан, обладающий таким богатством, как уран, продолжает развивать мирный атом, показывая пример другим странам, как можно во благо использовать этот дар природы. Будет ли в итоге построена АЭС в Казахстане, или не будет – вопрос открытый. Но при любом из ответов на этот вопрос ядерная наука Казахстана продолжит развиваться и однозначно принесет немало пользы.

Фото: Александр Шахбазов.