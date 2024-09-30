Строительство АЭС станет импульсом развития науки в сфере атомной энергетики – депутат

Строительство АЭС в Казахстане даст импульс развитию науки в сфере атомной энергетике, считает депутат Наталья Дементьева, передает BaigeNews.kz.

Она отмечает, что в стране ежегодно около восьми тысяч выпускников по специальностям "ядерная физика" и "атомная энергетика" заканчивают различные вузы. Эти направления не являются самыми популярными при выборе профессии, поскольку в стране объекты, связанные с атомной промышленностью, использовались исключительно в исследовательских целях. Это способствовало тому, что многие специалисты не были востребованы.

"В результате, несмотря на то, что студенты выбирали специальности "ядерная физика" и "атомная энергетика", многие из них искали возможности за границей или уезжали на учебу за пределы страны. Я работала учителем и знаю, что многие выпускники, выбравшие атомную энергетику, уехали учиться по программе "Болашак" и остались в странах, где обучались. Те, кто возвращался, чаще всего устраивались на смежные профессии, а не по своим специальностям. В целом решение о строительстве АЭС может стать импульсом для развития науки в сфере атомной энергетики и ядерной физики в Казахстане", - сказала депутат.

Депутат подчеркивает, что несколько лет назад президент поднимал вопрос необходимости развития точных наук, поручая открыть филиалы вузов по техническим специальностям, а также филиалы зарубежных университетов. По мнению Натальи Дементьевой, если референдум о строительстве АЭС будет положительным, то перспективы трудоустройства выпускников существенно улучшатся, и отток специалистов значительно сократится.

"Строительство АЭС — это серьезный импульс для развития науки в области атомной энергетики. Я уверена, что оттока кадров не будет, так как в период строительства и эксплуатации потребуется около двух тысяч квалифицированных специалистов. Наши выпускники ничем не уступают зарубежным специалистам по уровню знаний", - сказала Наталья Дементьева.

В заключении депутат добавила, что в случае, если востребованность в специалистах атомной промышленности увеличится, то, количество грантов в стране будет больше.