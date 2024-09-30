Строительство АЭС способствует диверсификации энергетической безопасности - эксперт
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Возможное строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане может значительно способствовать диверсификации энергетической безопасности страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил генеральный директор АО "3-Энергоорталык" Кайрош Онгарбаев.
"АЭС является стабильным и надежным источником энергии, что позволяет снизить зависимость от традиционных углеводородных ресурсов, таких как нефть и газ. Это также может снизить нагрузку на другие природные ресурсы, способствуя более рациональному использованию водных и угольных запасов. При этом важно, чтобы атомные электростанции работали в гармонии с другими источниками энергии, создавая тем самым гибкую и устойчивую энергетическую систему", — отметил эксперт.
Кайрош Онгарбаев считает, что для повышения диверсификации энергетической безопасности необходимо инвестировать в различные источники энергии. Он подчеркивает важность развития как традиционных, так и возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия.
"Необходимо создавать гибкие энергосистемы: устанавливать системы хранения энергии и модернизировать существующие сети для более эффективного управления спросом и предложением. Также важно разрабатывать новые технологии: внедрять передовые решения, такие как умные сети (smart grids), чтобы повысить эффективность распределения энергии. Кроме того, необходимо стимулировать исследования и разработки, поддерживая научные инициативы, направленные на поиск новых источников энергии и более эффективные методы их использования", — добавил он.
Эксперт подчеркивает, что новые технологии играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности через диверсификацию источников энергии. Он отмечает, что реализация этой стратегии приносит значительные экономические и экологические выгоды.
"Диверсификация энергетической безопасности предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, это экономические преимущества: снижение зависимости от импорта энергоресурсов, уменьшение цен на энергию, а также создание новых рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики и смежных технологий.
Во-вторых, имеются экологические преимущества. Диверсификация способствует снижению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха. Таким образом, переход к более разнообразной энергетической системе не только укрепляет безопасность, но и содействует экономическому росту и охране окружающей среды", - заключил эксперт.
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