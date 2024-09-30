Строительство АЭС способствует диверсификации энергетической безопасности - эксперт

Возможное строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане может значительно способствовать диверсификации энергетической безопасности страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил генеральный директор АО "3-Энергоорталык" Кайрош Онгарбаев.

"АЭС является стабильным и надежным источником энергии, что позволяет снизить зависимость от традиционных углеводородных ресурсов, таких как нефть и газ. Это также может снизить нагрузку на другие природные ресурсы, способствуя более рациональному использованию водных и угольных запасов. При этом важно, чтобы атомные электростанции работали в гармонии с другими источниками энергии, создавая тем самым гибкую и устойчивую энергетическую систему", — отметил эксперт.

Кайрош Онгарбаев считает, что для повышения диверсификации энергетической безопасности необходимо инвестировать в различные источники энергии. Он подчеркивает важность развития как традиционных, так и возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия.

"Необходимо создавать гибкие энергосистемы: устанавливать системы хранения энергии и модернизировать существующие сети для более эффективного управления спросом и предложением. Также важно разрабатывать новые технологии: внедрять передовые решения, такие как умные сети (smart grids), чтобы повысить эффективность распределения энергии. Кроме того, необходимо стимулировать исследования и разработки, поддерживая научные инициативы, направленные на поиск новых источников энергии и более эффективные методы их использования", — добавил он.

Эксперт подчеркивает, что новые технологии играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности через диверсификацию источников энергии. Он отмечает, что реализация этой стратегии приносит значительные экономические и экологические выгоды.