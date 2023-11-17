Слушания по строительству АЭС прошли в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске обсудили вопрос строительства атомной станции в стране. Для этого в областной центр Восточного Казахстана приехали представители Министерства энергетики, Национального ядерного центра, Института ядерной физики и ТОО "КАЭС", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Напомним, в данный момент, в преддверии общенационального референдума (дата которого еще не определена), проведение которого инициировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в стране проводятся общественные слушания по поводу строительства в Казахстане первой АЭС. Кстати, почти год эта тема в стране не поднималась, но сейчас стала обсуждаться очень активно. Чтобы расставить все точки над i в этом непростом вопросе, было предложено провести по всей стране публичные обсуждения вопроса.

В ВКО слушания носили открытый характер, поэтому вопросы экспертам могли задать все желающие, а также высказать свое мнение по поводу возможностей атомной энергетики, безопасности деятельности будущей АЭС. На обсуждении присутствовали и жители области, представители Общественного совета, Гражданского Альянса Казахстана, местных промышленных предприятий, экологи и ученые.

Интересы страны – в приоритете

Сегодня приходится признать, что в Казахстане сложился серьезный дефицит электроэнергии, и этот фактор заметно тормозит развитие экономики. По словам заместителя директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмиры Мурсаловой, мировое сообщество давно сделало ставку именно на дальнейшее развитие атомной энергетики, у которой огромное количество преимуществ.

Эксперты привели свои доводы: атомная энергия экологична, не дает выбросов СО2 в атмосферу, а отработанное топливо можно использовать повторно. Уже подсчитано, что в результате выбросы парниковых газов можно будет значительно снизить – до 10 миллионов тонн в год.

Но не только поэтому, считают эксперты, ставку надо делать на развитие атомной энергетики. Своя АЭС позволит Казахстану обеспечить потребителей электричеством на ближайшие 60, а то и 100 лет. Кстати, была озвучена информация, что множество инвестпроектов "зависли" в Казахстане именно из-за нехватки электроэнергии. Отчасти еще и поэтому так важно для страны развитие атомной энергетики.

"Потребность в атомной энергетике огромная. Износ всех станций, включая угольные, составляет 70 процентов, а потребление электроэнергии растет каждый год на 3 процента", - сообщила Гульмира Мурсалова.

Общепризнанно, что к 2035 году потребность в электроэнергии экономики и населения страны составит более 18 ГВт. Сегодня энергоисточники не покрывают текущие пиковые нагрузки. К 2035 году ожидается, что потребление составит 152, 4 миллиарда кВт*ч, тогда как действующие энергоисточники генерируют менее 135 млрд. кВт*ч.

В мире сейчас строят 58 реакторов, из них только в Китае – 22, но в списке много стран-новичков, которые только возводят АЭС, среди них Объединенные Арабские Эмираты, Турция, в планах возведение станции в Узбекистане.

На данный момент в мире действуют 412 атомных реактора, из них в США – 93, 5 - во Франции, где 70 процентов всей электроэнергии вырабатывают именно на атомных станциях.

По мнению старшего научного сотрудника РГП "Институт ядерной физики" Асхата Бекбаева, Казахстан придет к атомной энергетике. В данном случае важно, чтобы процесс не затянулся.

"Если народ на референдуме поддержит строительство АЭС, проектные работы продлятся не менее пяти лет. Также будут рассматриваться экологические, финансовые аспекты и многие другие. Только после начнется строительство, которое тоже будет длиться лет пять", - сообщил Асхат Бекбаев.

Не повторить Чернобыль

Пожалуй, самым актуальным при обсуждении строительства АЭС остается вопрос безопасности. Общественники ВКО подняли этот вопрос и на прошедших слушаниях.

"Лично для себя я еще не определился с вопросом: надо ли строить АЭС или нет? Пожалуй, много сомнений как раз из-за безопасности для людей и природы. Все мы помним Чернобыль. Это была целая катастрофа и для людей, которые там работали, и для тех, кто жил неподалеку, и для окружающей природы. Фукусима тоже у всех на слуху до сих пор… Надо все просчитать, учесть все возможные последствия", - уверен общественник Ержан Сатпаев.

В ответ и на все опасения людей атомщики отвечают, что для строительства рассматриваются реакторы последнего поколения – более современные и, соответственно, намного безопаснее прошлых.

"Станции, которые работали в 80-х годах прошлого века это станции первого поколения. С тех пор прошло много лет, сделано много открытий и разработок, ведь каждый год улучшаются технические характеристики, учитываются прошлые негативные случаи, которые имели место быть в мире. Наука не стоит на месте", - говорит Гульмира Мурсалова.

По словам генерального директора ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) Тимура Жантикина, недостатки были у реакторов первого поколения, которые выпускали в 50-х годах прошлого века. Их уже выводят или вывели их эксплуатации. В 1970-х годах строили второе поколение реакторов, третье поколение считается "улучшенным", потому что при проектировании и строительстве этих реакторов были учтены случившиеся на тот момент аварии. Сейчас разрабатываются и проектируются реакторы четвертого поколения.

Кстати, именно к АЭС второго поколения относят Чернобыльскую (1977 год) и Фукусима (1971 год).

"Реакторы третьего поколения уже были оснащены несколькими уровнями безопасности - пассивными и активными. Они закрыты специальной защитной оболочкой, а стальной корпус в 200 миллиметров толщиной не позволяет продуктам деления выходить из корпуса", - рассказал Тимур Жантикин.

В Министерстве энергетики РК также отметили, что именно на систему безопасности станции уходит почти половина стоимости - 40%.

"У АЭС третьего поколения вероятность аварии - это один случай на 10 миллионов лет. Реализуются полный комплекс технических решений, позволяющих обеспечить безопасность АЭС и исключить выход радиоактивных продуктов в окружающую среду", - сообщили в министерстве.

На сегодняшний день рассматриваются четыре страны, которые готовы построить реактор в Казахстане. Это Франция, Корея, Китай, Россия. У каждого проекта имеются свои плюсы и минусы. Сейчас казахстанские специалисты внимательно изучают все варианты.

Важно, что именно в Казахстане имеются все условия для развития "зеленой" энергетики. Но если для некоторых из них необходимы солнце и ветер, то у атомной энергетики в Казахстане – особое место. В этом уверена Гульмира Мурсалова. Она отметила, что наша страна занимает первое место по добыче урана. В Усть-Каменогорске, на Ульбинском металлургическом заводе, по технологиям французской компании производят готовое ядерное топливо. Его используют для АЭС в Китае.

Кстати, сами представители УМЗ, присутствующие на слушаниях, выступили "за" строительство АЭС. По словам зампредседателя правления АО "УМЗ" Самрата Даулбаева, со строительством АЭС наша страна опоздала. Возводить станцию надо было еще лет 10 назад.

"Строить надо, иначе мы безнадежно опоздаем. Но, на мой взгляд, здесь важно передать нашей стороне технологии тепловыделяющей сборки. Только в этом случае может идти речь об энергетической безопасности. Мы можем производить сколько угодно природного урана, урана в порошках и таблетках, но важно еще и не зависеть от поставщика", - сказал он.

Только в этом случае, уверен он, будут полностью соблюдены интересы Казахстана.

Официально

По данным Министерства энергетики РК, стоимость строительства АЭС в Казахстане будет зависеть от многих факторов, таких как модель реализации проекта, условия финансирования, технология, мощность станции, местоположение станции и другое. Стоимость проекта будет определена после выбора реакторной технологии и разработки проектной документации, но согласно мировому опыту, стоимость построенных в мире двухблочных АЭС большой мощности составило около 10-12 миллиардов долларов США. И все-таки решать, быть или не быть АЭС в Казахстане, будут решать сами казахстанцы.