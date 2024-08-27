Строительство АЭС положительно скажется на экономике Казахстана - эксперт

Возможное строительство АЭС в Казахстане положительно повлияет на развитие экономики страны. Такое мнение выразил генеральный директор "Росатом – Международная Сеть" Вадим Титов, передаёт BaigeNews.kz.

"С учётом того, что Казахстан обладает передовыми компетенциями в разных областях атомной энергетики, было бы логично, чтобы эти компетенции были дополнены современными электростанциями. Сегодня очевидно, что АЭС выступают одним из необходимых источников энергобаланса будущего. Атомная энергетика - это источник энергии, который не влияет на изменение климата. Кроме того, это базовый источник энергии. Он всегда может быть основой энергетического баланса и обеспечивать безопасность энергоснабжения, что важно в развивающихся экономиках, таких как Казахстан. Для развития экономики необходимы гарантированные поставки электроэнергии по предсказуемым ценам, и я уверен, что возможное строительство АЭС в Казахстане положительно скажется на дальнейшем развитии экономики", - сказал Титов на международной выставке ядерных технологий KazAtomExpo.

По его словам, компания готова предложить партнёрам в Казахстане передовые технологии. Титов подчеркнул, что "Росатом" использует реакторы последнего поколения, защищённые от внешних угроз.

"Это действительно передовые технологии. Мы предлагаем интегрированное решение, которое учитывает подготовку необходимого персонала и гарантии топливного обеспечения. Все эти вопросы важны", - сказал Титов.

Он также подчеркнул, что для компании важно максимальное участие местных поставщиков и компаний. Проекты "Росатома" включают строительство энергоблоков в семи странах - Турции, Египте, Венгрии, Бангладеше и других.

"Для нас важно привлечение локальных компаний. Построение и локализация — это учёт интересов местных компаний. Все эти аспекты позволяют комплексно подходить к сооружению АЭС и вносить вклад в совместное развитие атомной индустрии той страны, где мы работаем", - добавил Титов.

Взаимодействие по подготовке кадров — ключевой вопрос для компании в Казахстане. Также многие казахстанцы работают на объектах "Росатома" и на строящихся станциях. Подготовка специалистов ведётся совместно и активно, уточнил Титов.

Он также ответил на вопросы о безопасности АЭС.

"В атомной энергетике вопрос безопасности является ключевым. Мы сделали выводы после инцидентов, произошедших в Чернобыле и Фукусиме. В атомной энергетике на безопасности никто не экономит. В стоимости АЭС это занимает значительную долю, доходит до 50 процентов", - сказал Титов.

Он заключил, что компания рада взаимодействию с казахстанскими партнёрами.