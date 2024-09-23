Строительство АЭС может способствовать развитию ядерной медицины в Казахстане - эксперт

Строительство атомной электростанции в Казахстане может способствовать развитию ядерной медицины. Появление АЭС в стране окажет влияние на снижение радиофобии у населения. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразила начальник Центра ядерной медицины больницы медицинского центра УДП РК Айгуль Садуакасова.

"Строительство АЭС в Казахстане не окажет прямого влияния на развитие ядерной медицины. АЭС является элементом атомной промышленности, в то время как ядерная медицина использует изотопы для диагностики и лечения различных заболеваний. Тем не менее возведение АЭС может косвенно повлиять на развитие ядерной медицины, например, в снижении радиофобии у населения. Приобщение людей к объектам атомной промышленности, включая АЭС, может помочь им воспринимать ядерные технологии как безопасные. Если общество начнет воспринимать использование атома в мирных целях как обычное явление, это, безусловно, создаст более благоприятные условия для роста и развития ядерной медицины", - говорит Айгуль Садуакасова.

Она отмечает, что в целом ядерная медицина в Казахстане начала развиваться с 2008 года. Однако радиофобия стала серьезным сдерживающим фактором в этом направлении. Зачастую в вопросе много предубеждений, которые вводят заблуждение.

"Когда врачи рекомендуют пациентам такие методы исследования, как позитронно-эмиссионная томография или однофотонная эмиссионная компьютерная томография, пациенты зачастую выражают опасения: "Как? Это же изотопы. Это вредно! Это радиация". Строительство АЭС может стать определенным катализатором, способствующим развитию ядерной медицины в Казахстане".

По ее словам, в регионах где установлены АЭС, не зафиксирован рост онкозаболеваний. Согласно правилам радиационной безопасности, строительство и функционирование АЭС не могут вызвать увеличения заболеваемости раком, отмечает Айгуль Садуакасова.

"В нашей стране существуют Кодекс о здоровье и санитарные правила по радиационной безопасности, которые являются одними из самых строгих в мире. Это особенно актуально, учитывая, что в Казахстане был Семипалатинский полигон, на котором проводились испытания атомного оружия. Наши санитарные нормы были разработаны с учетом исторических событий, связанных с применением атомного оружия. Регулирующие правила не позволят повторения масштабов Семипалатинского полигона в Казахстане. Поэтому бояться строительства АЭС не следует", - заключила эксперт.

Напомним, 6 октября в Казахстане состоится референдум по строительству АЭС. Соответствующий указ Президент страны подписал 2 сентября.

Станцию предложено построить в посёлке Улкен Алматинской области.