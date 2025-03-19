Строительство АЭС - ключевой элемент прогрессивного экономического развития страны, считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев, передает BaigeNews.kz.

"Перед Казахстаном стоит стратегически важный вопрос строительства АЭС. Это ключевой элемент прогрессивного экономического развития страны. На Курултае подтверждено намерение о строительстве трех атомных электростанций. Для обеспечения эффективного развития атомной энергетики создается специализированное агентство и сформирован ядерный кластер", - сказал спикер.

По его мнению, развитие атомной энергетики не только снизит зависимость страны от углеводородов, но и поможет выполнить международные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.

Депутат также отметил, что после масштабных реформ главы государства стратегически важные решения в стране стали приниматься более открыто и с непосредственным участием граждан. В подтверждение своих слов он привел примеры проведения двух общенародных референдумов, введения прямых выборов акимов и появления новых конструктивных политических сил, что, по его мнению, требует высокой ответственности от всех участников политического процесса.