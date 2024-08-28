Строительство АЭС создаст до восьми тысяч рабочих мест - эксперт

Возможное строительство в Казахстане АЭС приведет к росту научно-технического и высококвалифицированного кадрового потенциала страны. Об на пленарной сессии международной выставки ядерных технологий KazAtomExpo заявил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Жантикина, строительство атомной станции создаст до восьми тысяч рабочих мест в период возведения и примерно два рабочих места в ходе дальнейшей эксплуатации.

"Это также поспособствует развитию местной промышленности, комплексному использованию потенциала отечественной топливной базы и обеспечению надежного энергоснабжения на более чем 60 лет. В общем, строительство АЭС обладает значительными экономическими, социальными, техническими и экологическими преимуществами", — отметил он.

Он также сообщил о мерах, которые будут предприняты, если на референдуме будет принято решение о строительстве АЭС. На следующем этапе будет утвержден район размещения станции.

"Согласно закону, правительство должно одобрить выбранную площадку. Мы планируем исследовать три альтернативных места для строительства. На этом этапе, если поставщик еще не будет выбран, мы проведем общее исследование этих площадок. Существует определенная документация, с которой необходимо работать, основанная на рекомендациях Международного агентства по атомной энергии. Желательно на данном этапе уже определить поставщика. В дальнейшем основная работа будет сосредоточена на доработке технико-экономического обоснования проекта. Эта работа уже начата с выбранным поставщиком, и полный комплекс работ должен быть завершен", — добавил спикер.

Также он отметил, что будет проведена оценка воздействия на окружающую среду и составлен предварительный отчет по безопасности. Все эти материалы будут вынесены на общественные слушания.