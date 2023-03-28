Строительство АЭС: эксперты МАГАТЭ начали обзор ядерной инфраструктуры Казахстана

Фото: пресс-служба Минэнерго

Эксперты МАГАТЭ приступили к Миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Миссию представляют эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры Мехмет Джейхан и Тибо Рейсет, а также внешний эксперт из Великобритании Стивен Мортин.

В работе также участвуют представители казахстанской стороны - Минэнерго, МЭПР, АО "Казатомпром", ТОО "КАЭС", НЯЦ, ИЯФ и НТЦ БЯТ.

"В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, которая является важным инструментом по разработке и внедрению безопасного, надежного и устойчивого использования ядерной энергии", - сообщили в Минэнерго.

Закрытие работы миссии запланировано на 31 марта.